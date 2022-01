Camioneros de 18 años, el programa que responde a la crisis en la cadena de suministro en EEUU

Uno de los problemas que enfrentan las compañías de transporte, no obstante, es que mucho del transporte interestatal pasa por estados donde la edad mínima para manejar uno de estos vehículos es de 21 años. No obstante, en todo el país –exceptuando Hawai– los conductores mayores a los 18 años pueden conducir camiones de carga siempre y cuando no salgan del estado.