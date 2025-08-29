El premio mayor del Powerball llega a $1,000 millones para el sorteo del sábado, 30 de agosto

Video 4 curiosidades de Powerball, uno de los juegos más populares y que más dinero acumula en EEUU

Ningún afortunado ganador ha logrado llevarse el premio mayor del Powerball, por lo que la cifra para el sorteo de este sábado, 30 de agosto, aumentó a 1,000 millones de dólares.

Este es el sexto premio más grande de la historia del Powerball. El bote ha ido creciendo cada semana porque nadie ha acertado los números desde el 31 de mayo.

En caso de que un jugador se lleve el premio mayor, tiene dos opciones: puede ser pagado de forma escalonada a lo largo de 30 años o recibir un solo pago en efectivo de 453.1 millones de dólares.



Las probabilidades de acertar los seis números no son tan alentadoras: 1 entre 292.2 millones. En comparación, las probabilidades de sufrir una mordedura de tiburón durante un chapuzón en el océano son mucho menores, según el Museo de Historia Natural de Florida.

Aunque no hubo ganadores del premio mayor en el sorteo del miércoles 27 de agosto, seis afortunados en Arizona, Nueva York y Virginia ganaron premios de 1 millón de dólares o más al acertar las cinco bolas blancas.

Además, tres boletos en Mississippi, Ohio y Virginia obtuvieron ganancias de 2 millones de dólares por haber incluido la opción Power Play por 1 dólar adicional.

Otros 40 jugadores ganaron premios de 50,000 dólares y 10 obtuvieron premios de 200,000 dólares.

El último ganador del premio mayor del Powerball fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Antes, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

Recuerda que podrás consultar los números ganadores del sorteo de 30 de agosto en Univision Noticias.

