Avión pequeño se accidenta en Tennessee: patrulla de carreteras cree que llevaba al menos 15 personas

Un avión pequeño con al menos unas 15 personas se accidentó este domingo en una localidad del centro de Tennessee, de acuerdo a la patrulla de carreteras. No hubo más detalles por el momento.

"Los agentes están ayudando a la policía de Tullahoma en la escena del accidente en Old Shelbyville Road. Los reportes iniciales sugieren que 16-20 personas iban a bordo. Algunos fueron llevados vía aérea al hospital. La escena es una activa y los funcionarios locales actualizarán" la información, precisó la patrulla de carreteras en una publicación en X.

Tullahoma es una localidad de unos 20,000 residentes ubicada en el sur de la región central de Tennessee.

Happening Now: Coffee County - THP troopers are assisting @TullahomaPD at the scene of a plane crash on Old Shelbyville Road. Initial reports suggest 16–20 people were on board. Some have been airlifted to nearby hospitals. This is an active scene. Locals officials will update. pic.twitter.com/fAeAa72Wxc — Tennessee Highway Patrol (@TNHighwayPatrol) June 8, 2025