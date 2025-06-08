Cambiar Ciudad
Tennessee

Avión pequeño se accidenta en Tennessee: patrulla de carreteras cree que llevaba al menos 15 personas

"Los agentes están ayudando a la policía de Tullahoma en la escena del accidente en Old Shelbyville Road. Los reportes iniciales sugieren que 16-20 personas iban a bordo", precisó la patrulla de carreteras en una publicación en X.

Por:
Univision
Video Protestas se convierten en caos tras los operativos de ICE en Los Ángeles: “Hay temor, pero hay resistencia”

Un avión pequeño con al menos unas 15 personas se accidentó este domingo en una localidad del centro de Tennessee, de acuerdo a la patrulla de carreteras. No hubo más detalles por el momento.

"Los agentes están ayudando a la policía de Tullahoma en la escena del accidente en Old Shelbyville Road. Los reportes iniciales sugieren que 16-20 personas iban a bordo. Algunos fueron llevados vía aérea al hospital. La escena es una activa y los funcionarios locales actualizarán" la información, precisó la patrulla de carreteras en una publicación en X.

PUBLICIDAD

Tullahoma es una localidad de unos 20,000 residentes ubicada en el sur de la región central de Tennessee.


Esta nota será actualizada a medida que haya más información.

Relacionados:
Tennessee

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD