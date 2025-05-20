Arrestan a Juan Espinosa por conducir a exceso de velocidad y, presuntamente, bajo los efectos del alcohol

Autoridades del condado Brevard, en la costa este de Florida, arrestaron a Juan Espinosa por conducir a exceso de velocidad y, presuntamente, bajo los efectos del alcohol en un tramo de la autopista I-95.

Espinosa es conocido por su papel de 'Carlitos, el productor', en el programa El Gordo y la Flaca de nuestra cadena Univision.

El agente dijo que cuando se acercó al Chevy Equinox, Espinosa olía a alcohol. También que su esposa estaba en el asiento del pasajero y que los dos niños de la pareja dormían en la parte trasera del vehículo.

Espinosa rechazó proporcionar una muestra de su aliento para determinar el nivel de alcohol en su sangre.