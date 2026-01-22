Amy Klobuchar

¿Senadora Amy Klobuchar busca ser la próxima gobernadora de Minnesota?

La senadora demócrata Amy Klobuchar presentó este jueves sus documentos ante la junta estatal del Comité de campañas con miras a las elecciones de 2026 en Minnesota, lo que ya es visto como la antesala de un próximo anuncio oficial

Video "Voy a defender la libertad del sistema reproductivo de las mujeres": Klobuchar a la 'Real América'

La senadora demócrata Amy Klobuchar presentó este jueves 22 de enero 2026, sus documentos ante la junta estatal del Comité de Campañas con miras a las elecciones de 2026 en Minnesota; en lo que sería un destape hacia una posible candidatura para gobernadora.

Aunque esto se trata de un trámite inicial, en los próximos días la congresista por Minnesota podría dar una declaración oficial para anunciar sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de otoño de este año.

La noticia llega semanas después de que el gobernador demócrata, Tim Walz, anunció que no buscará un tercer mandato tras una serie de desafíos y polémicas en torno a su administración.

¿Quién es Amy Klobuchar?

Amy Klobuchar, de 65 años, ha sido una figura sobresaliente en la política de Minnesota durante décadas. Ha sido reelecta para un cuarto mandato en el Senado de Estados Unidos con amplios márgenes, su experiencia incluye haber sido fiscal decondado en Hennepin, así como una carrera establecida en el Senado desde 2007.

Si Klobuchar formaliza su candidatura y logra ganar la elección de noviembre de 2026, tendrá que renunciar a su escaño en el Senado para asumir como gobernadora a principios de 2027.

Su destape por la gubernatura de Minnesota podría consolidar el apoyo dentro de su partido y despejar las primarias demócratas. Sin embargo, otros nombres como el del secretario de Estado, Steve Simon, o el fiscal general, Keith Ellison, también figuran entre posibles competidores.

