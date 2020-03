Galilea Montijo está lista para descubrir los nuevos talentos de Pequeños Gigantes

Todo está listo para que la nueva temporada de Pequeños Gigantes arranque este domingo 22 de marzo, a las 8P/7C, con nueva dinámica, nuevos jueces pero, como siempre, con Galilea Montijo al frente de la competencia infantil en la que niños de Estados Unidos y México mostrarán el talento que tienen en canto, baile y actuación.

“Los jueces tienen la dura tarea de escoger a los que se quedan, y a mi me toca la dura tarea de decirles ‘tu te vas a casa y tu no’, que es muy difícil. La competencia cambiará por completo, es una de las sorpresas de esta temporada. Me enteré que ya no van a haber equipos”, adelantó Galilea Montijo, quien estará acompañada por un jurado integrado por: Biby Gaytán, María León, Ariel Miramontes 'Albertano', y el influencer Juanpa Zurita.

Para la animadora, el hecho de que los niños ya no estén agrupados en escuadrones pondrá la competencia un poco más difícil. Sin embargo, asegura, siempre se les recuerda que concursar es parte de un juego.

“Se les dice que están en una competencia pero que es un juego, que es como hay que tomarse la vida. (...) No pasa nada si se van a la casa, no pasa nada si no quedan, porque así es la vida… unas veces te quedas y otras no, es parte de aprender. Los que se quedan se van con un aprendizaje maravilloso si de verdad se quieren dedicar a esta carrera”, explica Montijo, quien enfatiza que todos lo niños reciben mucho apoyo psicológico.

Para la producción de Pequeños Gigantes también es súper importante que cada niño cumpla con sus estudios. Por eso, en la casa que han dispuesto en Ciudad de México, donde los participantes están acompañados de sus representantes, cuentan con la asesoría de maestros para garantizar que no pierdan el ciclo escolar.

Participantes que se preparan para competir

La presentadora asegura que en las últimas ediciones del programa han visto cómo Pequeños Gigantes ha servido para que algunos niños interesados en participar tomen clases para prepararse mejor.

“Hoy en día nos damos cuenta que (...) muchos niños quieren prepararse para una competencia así. Entonces después de la escuela, los padres que pueden y tienen las posibilidades, mandan a los niños a clases. Eso nos da muchísimo gusto, porque de alguna manera los pequeños quieren prepararse para una competencia como esta, y toman clases de canto, gimnasia, baile. Eso nos hace sentir orgullosos como producción porque, de alguna manera, estamos animando a los niños a que se preparen”.

Y, aunque la preparación es importante, Galilea Montijo piensa que con el talento se nace, y por eso recomienda a los padres a observar muy bien a sus hijos, tal como hace ella.

“Yo veo que a Mateo le gusta el deporte, le encanta surfear, entonces de alguna manera lo llevamos a la clase de surf (...) Como papá, si ves que tu hijo tiene un talento, y que de verdad le gusta, lo apoyas (...) Estamos en una etapa donde realmente tú, como padre, dices creo que si va para doctor, y lo vas enfocando a eso… o creo que le gusta el baile, entonces lo empiezas a enfocar desde las clases”, dice. Sin embargo, destaca que también se debe ser muy sincero con los niños en caso de que vayan en dirección opuesta a sus habilidades.

Maximiza las capacidades de tus hijos en casa.

Si quieres incentivar el talento de tus hijos, pero no sabes cómo hacerlo más allá de las clases que reciben en la escuela, te invitamos a suscribirte a la mensajería instantánea de Univision enviando la palabra ‘CONSEJOS’ al 26262. De inmediato, comenzarás a recibir tips que te ayudarán en la crianza de tus niños entre 0 y 5 años de edad.

Los mensajes son completamente gratis y comparten la información que utiliza la periodista Satcha Pretto para la preparación intelectual y emocional de sus pequeños. Hay consejos para incentivar la lectura de los niños, para fortalecerles la autoestima, enseñarles los colores, sobre la naturaleza, las matemáticas, para desarrollar su vocabulario y, en general, para aprender jugando o con actividades muy sencillas que puedes hacer en tu casa .

Fácil y sin cargos: Así es como puedes recibir en tu móvil consejos para estimular el desarrollo de tus hijos



