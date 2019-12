En concierto histórico Maná presenta, junto a la Univision Foundation y la Fundación Selva Negra, a los ganadores de la beca para jóvenes estudiantes de EEUU

Con más de 30 años de trayectoria, Maná es sin duda una de las bandas más exitosas del continente. Este sábado, 7 de diciembre, cerró su gira Rayando El Sol en The Forum en Los Ángeles, en donde agotó siete conciertos consecutivos de un mismo tour, con lo que eclipsó el récord que tenían Kanye West y the Eagles en ese mismo escenario. Es la única banda en la historia que ha logrado esta hazaña.

Igualmente agradecida se mostró Alysson Chipana, de origen peruano, quien reside en Chicago y es beneficiaria de DACA. “Esa beca me va a ayudar mucho en mis estudios. He trabajado duro para llegar a donde estoy ahorita, y cada ayuda que recibo es un empujón para triunfar en mis estudios. A la banda Maná les agradezco mucho por tener ese gran corazón, y por hacer esto para estudiantes que quieren hacer algo bueno para la comunidad y para las vidas de los demás”, dijo la la estudiante de Enfermería del UIC College of Nursing.