La esclerosis múltiple: Respondemos las preguntas más frecuentes

¿Hay factores específicos de riesgo o síntomas diferentes entre los hispanos/latinos?

Varios estudios han detectado diferencias en los síntomas y la gravedad de la enfermedad entre los hispanos y no hispanos con esclerosis múltiple. Por ejemplo, los pacientes hispanos presentaron neuritis óptica, la pérdida de la vista con dolor, en mayor medida que los pacientes de raza blanca. Además, ciertos estudios han mostrado que es más probable que los pacientes hispanos tengan mayor discapacidad, además de presentar una enfermedad de mayor gravedad y progresión más acelerada. Las razones no están claras y quizá estén asociadas tanto a factores biológicos como sociales que determinan la atención de salud que reciben, como los conocimientos del paciente sobre su enfermedad, la percepción de que la esclerosis múltiple no produce discapacidad y el retraso en buscar atención médica. Además, el uso de medicamentos para la esclerosis múltiple es menos probable entre los pacientes hispanos.