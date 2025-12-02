Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Texas en 2026

Las elecciones de medio término se acercan y es fundamental que tu voto cuente. Para ello, es importante que tengas en cuenta la siguiente información clave.

PUBLICIDAD

Fechas claves

o Último día para registrarse para votar en las primarias: 2 de febrero de 2026

o Último día para pedir la boleta por correo para las primarias: 17 de febrero de 2026 - 27 de febrero de 2026

o Fechas de votación temprana durante las primarias: 23 de mayo de 2026

o Día de las primarias: 3 de marzo de 2026

o Último día para registrarse para votar en noviembre: 5 de octubre de 2026

o Fechas de votación temprana en las generales: 19 de octubre de 2026 - 30 de octubre de 2026

o Día de elecciones generales: 3 de noviembre de 2026

¿Cómo se pueden registrar para votar?

En el estado de Texas, el registro para votar no se puede completar totalmente en línea. Si eres un votante nuevo o acabas de mudarte a un condado, puedes obtener un formulario de registro en bibliotecas, oficinas gubernamentales o escuelas. Solo necesitas completarlo, firmarlo y enviarlo o entregarlo a la oficina electoral correspondiente.

También puedes comunicarte con la oficina de registro de votantes de tu condado para solicitar que te envíen una solicitud por correo.

¿Cómo se puede votar por correo?

Puedes hacer tu solicitud de boleta por correo completando un formulario en línea. También puedes descargar la solicitud correspondiente y enviarla por correo.

Debes proporcionar un número de identificación aceptado, como una licencia de conducir, una identificación estatal o, si no se cuenta con estos, los últimos dígitos de un número de Seguro Social.

PUBLICIDAD

Si imprimes la solicitud, deberás colocarla en un sobre propio y añadir el franqueo correspondiente. Asegúrate de firmar su solicitud. Para garantizar que sea recibida a tiempo, envía tu solicitud completada a la oficina electoral encargada del voto anticipado en tu condado.Si recibes la solicitud por correo después de pedirla en línea, simplemente dóblala, ciérrala y coloca el sello antes de enviarla.

¿Qué necesitan traer las personas para votar en persona (documentos)?

El día de las votaciones deberás llevar y presentar cualquiera de estos siete tipos de identificación: