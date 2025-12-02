Guía completa para votar en las elecciones de medio término en Carolina del Norte en 2026

Las elecciones de medio término se acercan y es fundamental que tu voto cuente. Para ello, es importante que tengas en cuenta la siguiente información clave.

Fechas claves

o Último día para registrarse para votar en las primarias: 6 de febrero de 2026

o Último día para pedir la boleta por correo para las primarias: 17 de febrero de 2026

o Fechas de votación temprana durante las primarias: 12 de febrero de 2026 – 28 de febrero de 2026

o Día de las primarias: 3 de marzo de 2026

o Último día para registrarse para votar en noviembre: 9 de octubre de 2026

o Fechas de votación temprana en noviembre: 15 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026

o Día de elecciones en noviembre: 3 de noviembre de 2026

¿Cómo se pueden registrar para votar?

Para registrarte para votar en Carolina del Norte, puedes hacerlo en línea a través de la División de Vehículos Motorizados (DMV) completando la solicitud de registro de votantes disponible en su portal.

También puedes visitar las oficinas del DMV en persona y completar allí el formulario, ya que ellos ofrecen el servicio de registro de votantes.

Si prefieres hacerlo por correo, deberás completar la solicitud de registro, imprimirla y firmarla a mano. Luego podrás enviarla por correo a la Junta Electoral de tu condado (County Board of Elections).

En todos los casos, deberás proporcionar un número de identificación requerido por la ley federal, como un número de identificación emitido por el DMV o, si no cuentas con uno, otro tipo de información aceptada para verificar tu identidad.



¿Cómo se puede votar por correo?

Puedes solicitar tu boleta ausente de dos maneras:

En línea: A través del portal oficial de la Junta Electoral del estado de Carolina del Norte.

En papel: Completando el formulario correspondiente y enviándolo por correo a la Junta Electoral de tu condado. Puedes enviarlo por servicio postal, así como por DHL, FedEx o UPS.

Todas las solicitudes deben estar acompañadas de una de las siguientes formas de identificación:

· El número de tu licencia de conducir de Carolina del Norte o el número de tu tarjeta de identificación emitida por el NCDMV, o

· Los últimos cuatro dígitos de tu número de Seguro Social.

Y no olvides que el formulario de solicitud debe estar firmado por el votante.

Una vez que recibas tu boleta, deberás llenarla, firmarla y cerrar el sobre. Asegúrate de contar con dos testigos que firmen el sobre y proporcionen su nombre completo y dirección. Estos testigos deben tener 18 años o más.

Además, deberás incluir en el sobre una copia de una identificación con fotografía y enviarla por correo a la oficina electoral de tu condado, o entregarla en persona en uno de los puntos de votación autorizados.

¿Qué necesitan traer las personas para votar en persona (documentos)?

El estado de Carolina del Norte cuenta con herramientas en línea que facilitan votar en persona.

Para buscar tu centro de votación, puedes utilizar el sistema oficial de búsqueda de puntos de votación.

Si deseas verificar los datos de tu registro, también puedes hacerlo mediante el sistema de verificación disponible.