En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo te traemos un Superhéroe Especial.

Hoy martes 2 de abril celebramos el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que fue creado por las Naciones Unidas con el objetivo de reafirmar y promover la realización de todos los derechos fundamentales de las personas autistas en igualdad de condiciones con los demás. Se han logrado grandes progresos gracias a la contribución de numerosos defensores de los autistas que trabajan incansablemente para difundir las experiencias vividas de las personas autistas en todo el mundo.

Precisamente en el 2014, la periodista Sofía Lachapelle publicó el libro infantil titulado “Un Superhéroe Especial” dedicado a la detección temprana y anti-acoso de las personas con trastorno del espectro autista.

El libro "Un superhéroe especial", fue seleccionado por la compañía de libros educativos y para niños Scholastic, para estar en los salones de clase a nivel mundial. El libro es una herramienta importante para detectar, crear conciencia e invitar a todos a educar, amar y cuidar a nuestros hijos y personas con la condición de autismo.

El objetivo es inspirar a los padres , las familias a creer en un futuro mejor para sus seres queridos, para convertirse en parte de su vida en la acción, porque los padres están llamados a ser los mentores, y el mejor terapeuta de sus hijos.

El libro ayuda a detectar los síntomas característicos de esta condición ya sea en casa como en la escuela.

Ayuda a entender cómo procesan información y cómo interactúan en algunas situaciones o lugares.

Ayuda a que todos en general tengan una guía básica de las personas con esta condición que actualmente son millones en el mundo.

Al entender las características y cómo ayudarlos evitamos que por malentendidos sean blanco de burlas.