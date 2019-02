"Le pedimos disculpas a cualquiera que hayamos ofendido. Trabajamos con nuestros socios en Delta para comenzar a retirar las servilletas el mes pasado y las estamos reemplazando con otros diseños", indicó vía correo electrónico Kate Hartman del departamento de comunicaciones de The Coca-Cola Company.

¿Qué decían las servilletas en cuestión?

¿Era para tanto?

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Hubo muchos que señalaron que tal mensaje era una pésima idea, mientras que otros creen que el gesto fue simpático. De allí que ambas empresas involucradas se disculparan este jueves.

"Hola, @Delta y @CocaCola. Estas servilletas son espeluznantes. Seguramenteque nadie apreciaba los números de teléfono no solicitados en los 'buenos viejos tiempos' y seguro que no quieren el número de alguien que los ha estado mirando en un avión durante horas ahora. No es una buena mirada", señaló el usuario @ducksauz.