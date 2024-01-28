Univision y ViX en entrevista exclusiva con la vicepresidenta Kamala Harris: mira este lunes qué nos dijo de cara a las elecciones
La vicepresidenta Harris nos habló en exclusiva de temas clave para los votantes hispanos de cara a las elecciones en Estados Unidos este 2024. Aquí todos los detalles sobre cómo verla en ViX, Noticiero Univision y nuestras plataformas digitales.
Por:Univision
Video Entrevista exclusiva: la vicepresidenta Kamala Harris habla con Univision y ViX
Este lunes podrás ver en ViX, Noticiero Univision y nuestras plataformas digitales una entrevista exclusiva en la que la vicepresidenta Kamala Harris nos habló sobre temas clave para los votantes hispanos de cara a las elecciones en Estados Unidos este 2024.
Nuestra periodista Carolina Peguero tuvo acceso inédito a Harris a bordo del Air Force 2 y durante un recorrido con empresarios en Las Vegas, Nevada.
Durante el mismo, Harris nos habló sobre la carrera electoral, la economía, inmigración y los pequeños negocios, y todo podrás verlo este lunes a estas horas y en estas plataformas.
- La entrevista completa saldrá a las 4:00 pm ET en ViX y todas las plataformas digitales de Univision
- A a las 6:30pm ET/ 5:30 C podrás verla en Noticiero Univision
