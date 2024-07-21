El Servicio Secreto admite haber negado solicitudes previas de seguridad adicional al equipo de Trump

El Servicio Secreto reconoció que había rechazado algunas solicitudes de más recursos y agentes por parte del equipo de seguridad del expresidente Donald Trump. Ello ocurrió en los últimos meses y contrasta con declaraciones hechas por esa agencia inmediatamente después del intento de asesinato que sufrió el exmandatario en un mitin en Pensilvania.

Un portavoz de la agencia federal que se encarga de garantizar la seguridad a los presidentes en funciones y que ya han dejado el cargo dijo en un comunicado que, en ocasiones, la agencia no proporcionó ciertos recursos al equipo de Trump, aunque sí aportó otras medidas de seguridad, incluidas las del apoyo de socios locales.

"En algunos casos en los que no se proporcionaron unidades o recursos especializados específicos del Servicio Secreto, la agencia hizo modificaciones para garantizar la seguridad del protegido", escribió Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, en un comunicado citado por CNN. "Esto puede incluir la utilización de socios estatales o locales para proporcionar funciones especializadas o identificar alternativas para reducir la exposición pública de una persona protegida", agregó.

Al día siguiente del atentado fallido, el propio Guglielmi había dicho que las afirmaciones de que a Trump en torno a se le habían negado algunas solicitudes adicionales para el mitin de Pensilvania eran falsas. “Esto es absolutamente falso. De hecho, agregamos recursos, tecnología y capacidades de protección como parte del aumento del ritmo de viajes de la campaña”, escribió Guglielmi en X.

¿Qué pidió el equipo de Trump?

El equipo de seguridad del expresidente solicitó magnetómetros y más agentes para examinar a los asistentes a eventos deportivos y otras grandes reuniones públicas a las que asistió Trump. También francotiradores adicionales y equipos especializados en otros eventos al aire libre, dijeron cuatro personas familiarizadas con el tema al diario The Washington Post.

En ocasiones, estas solicitudes fueron rechazadas por altos funcionarios de la agencia que alegaron varias razones para ello, incluyendo la falta de recursos, una queja latente en una agencia que enfrenta escasez de personal.

Todo ello creó fricciones entre el equipo de seguridad de Trump y los altos rangos del Servicio Secreto, de acuerdo con el informe del periódico.

En su reporte del tema, The Washington Post revisó solicitudes denegadas y no vio ninguna relativa al mitin de Butler, Pensilvania, en donde un joven de 20 años logró posicionarse en un tejado a unos 150 metros del presidente, disparar y herir a Trump en una oreja. Luego fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

Pero aunque no encontró evidencias de que se le negara ninguna petición al equipo de seguridad de Trump sobre ese evento en particular, el Post destacó que uno de las negativas a peticiones adicionales al Servicio Secreto fue en relación con un mitin en Carolina del Sur en julio de 2023, en el que Trump habló en una plaza del centro de Pickens, un pequeño pueblo, rodeada de edificios comerciales y residenciales. En esa ocasión el equipo de Trump pidió que se colocaran más francotiradores en tejados aledaños, pero se les negó la solicitud, según The Washington Post.

Esta información se conoce en un momento de escrutinio público al Servicio Secreto, después del fallido intento de asesinato a Trump, en el que un hombre que asistía al evento perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas de gravedad.

Veteranos de la agencia han dicho que la organización se ha visto obligada a tomar decisiones difíciles frente a un número cada vez más alto de personas a las que proteger, una financiación limitada, falta de personal y demandas contrapuestas.

La directora de la agencia, Kimberly Cheatle, se ha llevado el peso de las críticas y muchos republicanos están pidiendo su renuncia. Cheatle comparecerá este lunes ante el Congreso, en donde se espera una agresiva avalancha de preguntas sobre lo ocurrido.

