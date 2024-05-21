"Reich unificado": retiran video en el que Trump apelaba nuevamente a la retórica nazi

Video Campaña de Trump niega creación del video que hace referencia al "Reich unificado": esta fue la explicación

Un video publicado el lunes en la cuenta de Truth Social de Donald Trump con titulares de noticias ficticios sobre un "Reich unificado" que serían publicados tras su hipotético triunfo en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos fue retirado este martes tras causar una gran polémica.

Después de recibir duras críticas por parte de la Casa Blanca y el Partido Demócrata, los responsables de difusión del expresidente estadounidense eliminaron el video.

"¿Por qué les tomó tanto tiempo?", criticó James Singer, portavoz de la campaña del presidente demócrata Joe Biden, al señalar que el video estuvo disponible durante 19 horas en Truth Social, la red social de Trump.

La frase destacada en el video causó una reacción inmediata entre los opositores del exmandatario, quien ya ha enfrentado críticas por utilizar referencias nazis.

La palabra alemana “reich”, que se puede traducir como ‘imperio’ o ‘dominio’, es considerada como una referencia al régimen del tercer reich del líder nazi Adolf Hitler y fue usado para referirse a Alemania de 1933 a 1945.

En el video, en el que se observaban una serie de titulares ficticios sobre una supuesta prosperidad estadounidense como "¡Auge económico!" y "La frontera está cerrada", también se mencionaba "la creación de un Reich unificado".

Según la agencia AFP, en el clip no se hacía referencia directa a los nazis ni a sus simbolismos. Otros titulares hacían referencia a la Primera Guerra Mundial.

Ecos de Adolf Hitler

Tras la publicación del video, la reacción de la campaña del presidente Biden no se hizo esperar. Desde la cuenta @BidenHQ en X, antes Twitter, emitió una corta declaración: “Trump publica un nuevo anuncio que presagia un segundo mandato de Trump que dice que creará un ‘REICH UNIFICADO’, haciéndose eco de la Alemania nazi”.

"Es abominable, repugnante y vergonzoso que cualquiera promueva contenidos asociados con el gobierno nazi de Alemania bajo Adolf Hitler", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

En octubre, Trump dijo en una entrevista que los inmigrantes indocumentados están “envenenando la sangre de nuestro país”, una frase que viene directamente del manifiesto autobiográfico "Mi Lucha", publicado por Hitler en 1925, donde advertía sobre la “contaminación de la sangre” en referencia a los judíos y otras minorías de Europa.

En un discurso pronunciado en noviembre en la ciudad de Claremont, New Hampshire, con ocasión del Día de los Veteranos, Trump llamó a sus oponentes políticos y críticos "alimañas", y advirtió que constituyen una amenaza para EEUU.

En esa oportunidad, el discurso de Trump provocó las críticas de historiadores y analistas que escucharon en él ecos de la retórica incendiaria y deshumanizante usada por sanguinarios líderes autoritarios del pasado como Hitler y el italiano Benito Mussolini.

El expresidente también fue duramente criticado en 2022 cuando cenó con el nacionalista blanco y negacionista del holocausto, Nick Fuentes

También cuando siendo presidente restó importancia a una manifestación de supremacistas en 2017 en Charlottesville, Virginia, en la que los manifestantes decían: "¡Los judíos no nos reemplazarán!" y una mujer murió al ser atropellada por el vehículo de uno de ellos.

Campaña de Trump da explicaciones

La campaña de Trump buscó desligar al expresidente de la publicación del video, diciendo que fue subido a su cuenta en Truth Social durante el juicio por falsificación penal de registros comerciales en Manhattan y responsabilizando a un empleado no identificado de la publicación.

Sin embargo, según The Associated Press, el video fue publicado y compartido en su cuenta de Truth Social mientras Trump estaba en la pausa del almuerzo del juicio.

"Este no fue un video de campaña; fue creado por una cuenta aleatoria en línea y vuelto a publicar por un miembro del personal que claramente no vio la palabra (reich), mientras el presidente estaba en el tribunal", aseguró la secretaria de prensa de la campaña de Trump, Karoline Leavitt.

Con información de AP y AFP.