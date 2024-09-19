“¡Soy un nazi negro!”: el escándalo por los comentarios en un sitio porno que atribuyen a Mark Robinson, candidato a gobernador de Carolina del Norte

El candidato republicano a gobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson, se vio envuelto en una gran polémica este jueves después de que CNN reportara unos incendiarios comentarios que, según los reportes del medio, el político habría realizado hace una década en un sitio web de pornografía.

En los mensajes presuntamente escritos por Robinson, quien negó ser responsable de los mismos, el autor se define como un “nazi negro” y muestra su apoyo a que se reinstaure la esclavitud en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La investigación periodística encontró mensajes en los que el político de 56 años supuestamente se describía como “un pervertido” y decía que disfrutaba de la pornografía transgénero, pese a que públicamente ha mostrado siempre un discurso crítico hacia esta comunidad.

En 2021, por ejemplo, salió a la luz un discurso del republicano pronunciado en una iglesia en el que utilizó la palabra "inmundicia" para referirse a personas homosexuales y transgénero. Robinson respondió a la polémica asegurando que no iba a callarse.

Según CNN, Robinson también relató cómo se seguía excitando sexualmente al recordar cuando “espiaba” en secreto a mujeres en las duchas del gimnasio con 14 años.

“Me senté allí durante aproximadamente una hora y observé cómo varias chicas entraban y se duchaban”, se lee en uno de los comentarios.

De acuerdo con CNN, las publicaciones fueron encontradas en Nude Africa, un sitio web pornográfico que incluye foros de mensajes para los usuarios.

¿Qué dijo Mark Robinson tras la publicación de sus supuestos mensajes en una web porno?

Pese al gran escándalo originado tras la publicación de CNN, Robinson aseguró que permanecerá en la carrera electoral a gobernador de Carolina del Norte y que no la abandonará debido a “mentiras de los tabloides”.

“Seguiremos en esta carrera. Estamos en esto para ganarla”, dijo Robinson en un video publicado este jueves en la plataforma X. “Y sabemos que con su ayuda, lo conseguiremos”.

“Déjenme asegurarles las cosas que verán en esa historia: esas no son las palabras de Mark Robinson”, agregó sobre sus supuestos comentarios que CNN sacó a la luz. “Ustedes conocen mis palabras. Ustedes conocen mi carácter”.

PUBLICIDAD

La investigación de este medio, sin embargo, asegura que los comentarios fueron realizados bajo un nombre de usuario que Robinson usaba frecuentemente en internet y que incluía sus datos personales, teléfono y una dirección de e-mail que utilizó en línea durante décadas.

Los mensajes encontrados datan de entre 2008 y 2012, por lo que serían anteriores a la entrada de Robinson en política y a su actual mandato como vicegobernador de Carolina del Norte.

CNN afirma que los mensajes encontrados son muchos más, pero que se reservó su publicación por la naturaleza gráfica y ofensiva de los mismos.

¿Quién es Mark Robinson, salpicado por el escándalo de supuestos mensajes en una web porno?

Robinson, quien podría convertirse en el primer gobernador negro de Carolina del Norte, fue elegido vicegobernador en su primera candidatura a un cargo público en 2020.

Al hablar de su propia vida, destaca una infancia vivida en la pobreza y una bancarrota sufrida durante su trayectoria.

Un discurso en el que defendió el derecho a tener armas y en el que lamentó la “demonización” de los agentes de policía, se volvió viral y lo llevó a ocupar un puesto en la junta directiva de la Asociación Nacional del Rifle y a ganar popularidad entre los votantes conservadores.

En su carrera a gobernador del estado, actualmente aparece en encuestas unos 10 puntos por detrás del candidato demócrata y fiscal general Josh Stein.

Robinson ya tiene un historial de comentarios incendiarios que, según su rival demócrata, lo hacen demasiado extremista para liderar Carolina del Norte.

PUBLICIDAD

Stein y su equipo destacaron en varios momentos de la campaña una publicación de Facebook de 2019 en la que Robinson dijo que el aborto en EEUU se trataba de "matar al niño porque no fuiste lo suficientemente responsable como para mantener la falda en su sitio".

Sin embargo, pese a presentarse como una persona "provida", Robinson tuvo que dar la cara hace dos años cuando salió a la luz que en 1989 pagó para que su mujer abortara cuando esta había quedado embarazada.

“Fue la decisión más difícil que hemos tomado y, lamentablemente, nos equivocamos”, dijo Robinson. “Esta decisión ha estado con nosotros desde entonces. Es por esta experiencia y nuestro viaje espiritual que somos tan firmemente provida. Sabemos lo que es estar en esa situación y sabemos el dolor que causa un aborto”, argumentó.

También tuvo que dar explicaciones sobre sus frecuentes sermones en los que aseguraba que Dios escoge "hombres" para dirigir.

Pero el candidato presidencial republicano, Donald Trump, expresó en varias ocasiones su apoyo a Robinson, quien ha sido considerado una estrella en ascenso en su partido por sus discursos apasionados y su retórica.

Antes de las elecciones primarias para gobernador de marzo, el expresidente llamó a Robinson "Martin Luther King con esteroides" por su capacidad para hablar.

La campaña de Trump no respondió de inmediato a los señalamientos contra Robinson ni aclaró por qué el candidato no estuvo presente en un acto electoral que el aspirante a vicepresidente, JD Vance, realizó en Carolina del Norte el miércoles

Vea también: