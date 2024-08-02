"Amo mi trabajo de negro": la burla de la campeona olímpica Simone Biles a Trump desde los Juegos de París 2024

La gimnasta y campeona olímpica Simone Biles, miembro de la delegación que representa a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, tomó tiempo de su ajetreada agenda para referirse al comentario sobre "trabajos de negros" que el expresidente Donald Trump, hizo en el debate con el presidente Joe Biden en junio y luego repitió en un encuentro con la Asociación de Periodistas Negros esta semana.

En respuesta a una publicación del cantante Ricky Davila en X, quien se refirió a Biles como GOAT (la más grande de todos los tiempos) y a su actividad olímpica como “su trabajo de negro”, en referencia al comentario de Trump, Biles escribió el viernes por la mañana: "Amo mi trabajo de negro".

Simone Biles, la mejor de todos los tiempos

El jocoso intercambio entre Biles y Dávila, ocurrió horas después de que Biles superara a la brasileña Rebeca Andrade para ganar la final de gimnasia de los juegos olímpicos de París, l levándose a casa su novena medalla de oro, su segunda en los actuales juegos.

Con 27 años de edad, Biles es la gimnasta femenina de mayor edad que ha competido en las Olimpiadas desde 1952.

Trump ha sido fuertemente criticado por argumentar durante el debate de junio que los inmigrantes están robando los “trabajos de negros” a los estadounidenses. El comentario sin fundamento de Trump enfureció a muchos de sus críticos, quienes los calificaron de ser un intento racista e insultante para ampliar su atractivo más allá de su base conservadora blanca.

Trump, quien repitió el comentario en un panel durante la conferencia de la Asociación Nacional de Periodistas Negros, explicó después de ser cuestionado por una de las periodistas miembro del panel que un trabajo negro “es cualquiera que tenga un empleo”, provocando quejas audibles entre los presentes.

Simone Biles ya había sido atacada por JD Vance

Esta no es la primera vez que Biles se ve en el centro de una controversia política.

Durante una aparición en el canal Fox News en 2021, el actual candidato a vicepresidente de Trump, JD Vance, quien entonces aspiraba a un puesto al Senado por Ohio, criticó a Biles por haberse retirado de una competencia olímpica de ese año en Tokio para proteger su propia seguridad.

"Creo que es un mal reflejo de nuestra especie de sociedad terapéutica el que intentemos elogiar a la gente, no por los momentos de fortaleza, ni por los momentos de heroísmo, sino por sus momentos más débiles", dijo Vance.



Con información de The Associated Press.

