Encuesta: así votarían los hispanos mayores de 50 años en Arizona, California y Florida

METODOLOGÍA: Una encuesta de AARP y Univision entre votantes hispanos registrados, con más de 50 años de edad, en Arizona, California y Florida, con intención de votar (likely voter) en las elecciones generales de noviembre de 2018. Datos recolectados telefónicamente (mediante el método CATI) entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2018, en idiomas inglés y español, según muestreo realizado por SDR Consulting, Inc./L2 para Arizona y Florida, y por SDR Consulting, Inc./Political Data Inc. para California. Las muestras se obtuvieron utilizando el método de selección “nth”, para asegurar que la muestra fuera representativa. Durante el trabajo de campo se comprobó que todos los seleccionados fueran votantes hispanos registrados (a través de voter registration sample files), con más de 50 años y con intención de votar en las elecciones de noviembre de 2018. Se hicieron 500 entrevistas en cada estado, para un total de 1,500 entrevistas. El margen de error para cada estado fue de +/-4.4%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados no fueron ponderados.