Un diploma de secundaria por $465 y sin recibir clases: el oscuro caso del sistema escolar de Louisiana

Los estudiantes de ese sistema escolar aislado de Louisiana no están desaparecidos. Pero no hay manera de saber qué tipo de educación están recibiendo, o si al menos la están recibiendo. Más de 21,000 estudiantes están matriculados en escuelas no aprobadas en el estado, casi el doble que antes de la pandemia, según datos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos por parte de AP y The Advocate, un medio de noticias asociado en Louisiana.