Los gigantes automotrices Toyota, Lexus y Subaru están retirando del mercado más de un millón de vehículos por una falla en las cámaras de los carros cuando activan la reversa.

De acuerdo con comunicados emitidos por separado, las empresas activaron planes para resolver el problema a través de una actualización de software que será ofrecida gratuitamente, aunque la solución aún está en desarrollo.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) advirtió sobre los riesgos que representa una falla así.

“Un error de software puede provocar que la cámara de visión trasera se bloquee o muestre una pantalla en negro al poner la marcha atrás”, indicó la agencia federal. “Una cámara de visión trasera que no muestra imagen puede reducir la visibilidad del conductor hacia atrás, aumentando el riesgo de un accidente”.

A continuación te decimos los modelos afectados y que sus dueños deben llevar a los concesionarios automotrices para ser sometidos a la actualización:

Toyota

El gigante japonés Toyota dijo que los modelos que están afectados son los Prius, RAV4, Camry, Crown, Crown Signia, bZ4X, Grand Highlander, Mirai Highlander, Land Cruiser, Venza y Sienna, de los años 2022 a 2026.

Lexus

Los modelos de Lexus que están siendo llevados de vuelta a las agencias son los NX, RX, RZ, TX, ES, GX, LC, LS, LX, de los años 2022 a 2026.

Subaru

El vehículo de Subaru Solterra también está siendo retirado del mercado por la misma falla, de los años 2023 a 2025.

A dónde puedes comunicarte para resolver el problema

El sitio especializado Consumer Reports, dedicado a temas relacionados sobres riesgos a los consumidores, dijo que los propietarios de vehículos Toyota pueden comunicarse con al 800-331-4331, de carros Lexus al 800-255-3987 y de Subaru al 844-373-6614.

Indicó que el número de campaña sobre este retiro del mercado de la NHTSA es el 25V744.

