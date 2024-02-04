La nostalgia por Michael Jordan: venden por esta astronómica cifra zapatillas con las que se coronó campeón

Una colección de zapatillas que la superestrella Michael Jordan usó cuando él y los Chicago Bulls ganaron seis campeonatos de la NBA se vendió por $8 millones en una subasta, estableciendo un nuevo récord para zapatillas usadas en partidos, informó la casa de subastas Sotheby's.

Los seis zapatos Air Jordan, uno de cada par usado por Jordan en los últimos juegos de las series de campeonato de 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998, se vendieron el viernes. Sotheby's la llamó 'Colección Dinastía'.

"Sirviendo como un recordatorio del impacto duradero de Michael Jordan en el mundo y una expresión tangible de su reconocido estatus legendario, su importancia se ve aún más validada por este resultado monumental", dijo Brahm Wachter, de Sotheby's, en un comunicado. Wachter supervisa los coleccionables modernos para la casa de subastas.

Esta imagen distribuida por Sotheby's muestra una colección de zapatos deportivo que usó Michael Jordan al conquistar seis títulos de la NBA con los Bulls de Chicago. Imagen Cortesía de Sotheby's via AP



Sotheby's no identificó al comprador y describió al vendedor solo como "un coleccionista privado estadounidense" que obtuvo las zapatillas de un antiguo ejecutivo de los Bulls.

Jordan le regaló por primera vez una zapatilla al ejecutivo después del partido por el que se ganó el campeonato en 1991 y continuó la tradición después, según Sotheby's. El lote de la subasta incluía fotografías de Jordan usando un solo zapato mientras celebraba las victorias de 1992, 1993, 1996 y 1998.

El legado de Michael Jordan

Jordan, cinco veces 'Jugador Más Valioso' de la liga y dos veces medallista de oro olímpico, era un jugador tan singular que el entonces comisionado de la NBA, David Stern, lo llamó en 1992 “el estándar por el cual se mide la excelencia del baloncesto”. La NBA cambió el nombre de su trofeo MVP a Jordan en 2022.

También ayudó a revolucionar la industria del calzado deportivo y potenciar la cultura de las zapatillas al asociarse con Nike para crear Air Jordan a mediados de la década de 1980.

El par que usó en el segundo partido de la serie final de la NBA de 1998 se vendió a través de Sotheby's en abril pasado por $2.2 millones, un récord para un par de zapatillas. El precio de subasta más alto para cualquier recuerdo de Jordan fue de $10.1 millones por su camiseta del primer partido de esa serie, según Sotheby's, que la vendió en 2022.

