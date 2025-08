El gobierno de Carolina del Sur encuentra $1,800 millones en sus cuentas... pero no se sabe de dónde salieron ni si se pueden gastar

El gobierno de Carolina del Sur encontró 1,800 millones de dólares en una cuenta bancaria estatal, pero no saben de dónde provienen o si podrían gastarse.

"No sabemos por qué está allí, para qué se supone que debe usarse, cuánto tiempo ha estado allí; eso es un problema", dijo el gobernador republicano Henry McMaster a los periodistas este jueves.

El año pasado, el contralor estatal renunció luego de que se descubrió un error contable de $3,500 millones durante 10 años . Según el diario The New York Times, el dinero podría estar relacionado con este error.

“Tener 1,800 millones de dólares en una cuenta que se supone que debería estar vacía nos dice que algo claramente anda mal con la contabilidad de nuestro estado y que los problemas no se resuelven", dijo a los medios Larry Grooms, senador estatal, quien encabeza un panel del Senado que investiga el caso.

La situación “no inspira confianza”, afirmó el gobernador, “pero la buena noticia es que no se perdió dinero. No se robó dinero. La pregunta es qué hacer con ello. No nos apresuremos a gastar ese dinero”.