Cuáles son los países del mundo donde más personas se convirtieron en millonarios en 2024, según UBS

Más de 379,000 de personas en Estados Unidos se convirtieron en millonarios por primera vez el año pasado, según el informe anual Global Wealth Report de UBS, un banco global que provee servicios financieros.

De acuerdo con el reporte, “no parece que haya ocurrido gran cosa en Estados Unidos, donde los millonarios aumentaron a un ritmo poco espectacular del 1.5 %”, sin embargo, esa cifra se traduce en más de 1,000 millonarios nuevos al día.

Los nuevos millonarios son aquellos con activos de entre un millón y cinco millones de dólares estadounidenses, indica el documento.

Estados Unidos es el país con más millonarios en el mundo

A pesar de que la cifra de nuevos millonarios en EEUU en 2024 fue baja, respecto a otros países como Turquía, cuyo número de millonarios aumentó un 8.4%, un análisis detallado de cada país revela que Estados Unidos alberga, con diferencia, el mayor número de millonarios en dólares estadounidenses del mundo, dice el reporte.

Estados Unidos cuenta con casi 24 millones de millonarios, lo que equivale al 39.7 % del total mundial.

Esto supone más de cuatro veces el número del segundo país en la lista que es China, y más que Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Japón y Australia juntos, dice UBS.

El reporte también indica que, tras un descenso en 2022, la riqueza mundial volvió a aumentar en 2024. Sin embargo, la velocidad del crecimiento distó mucho de ser uniforme en los 56 mercados analizados en el informe este año.

A nivel mundial, más de 680,000 personas se convirtieron en nuevos millonarios en dólares estadounidenses en 2024, lo que supone un aumento del 1.2 %.

UBS prevé que esa cifra siga creciendo durante los próximos cinco años. Para 2029, la firma prevé que otros 5.34 millones de personas elevarán su patrimonio neto a al menos un millón de dólares.

Dos países de América Latina se enlistan entre las 25 naciones con más millonarios

El reporte de UBS también enlista dos países de América Latina con más millonarios.

Brasil es el país de la región con más millonarios, seguido de México, de acuerdo con el banco de inversión.

Mientras que en Brasil existen 433,000 millonarios, en México 399,000 personas son millonarias.

Según el reporte, México no registró un aumento en el número de nuevos millonarios, al contrario. La nación registró un descenso de entre el 0.5 % y el 0.3 %.

Por su parte, Brasil tuvo mejores resultados y sus millonarios aumentaron cerca de un 5%.

