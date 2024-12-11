“Como una película de Hollywood”: la banda en Colorado que robó unas 200 camionetas para el Cartel de Sinaloa

Video “¡Paren por favor!” Julio César Chávez pide cese a la violencia en Sinaloa

Autoridades en Colorado informaron del desmantelamiento de una banda criminal que robaba modernas camionetas para el Cartel de Sinaloa en Denver en una operación que los fiscales calificaron similar a la de una “película de Hollywood”.

De acuerdo con la acusación criminal presentada por la Fiscalía de Distrito de Denver, Colorado, 17 individuos fueron acusados por presuntamente haber formado parte del esquema de robo de camionetas tipo pick-up y SUVs. De los 17 acusados, 11 han sido arrestados, según las autoridades.

PUBLICIDAD

Los ladrones hurtaron cerca de 200 camionetas modernas entre septiembre de 2022 y febrero de este año. El valor de los vehículos robados asciende en su conjunto a unos 9.5 millones de dólares, de acuerdo con la Fiscalía local.

"Es algo parecido a lo que podríamos ver en una película de Hollywood", dijo el agente especial, David Olesky de la División de Campo de las Montañas Rocosas de la DEA.

Según los cargos presentados, los individuos robaban camionetas de alta gama en el área del aeropuerto de Denver para después introducirlas de forma ilegal a México y entregarlas al Cartel de Sinaloa.

"Nuestros agentes de la DEA pudieron vincular a este grupo con el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones más poderosas con sede en México, notablemente responsable del tráfico de fentanilo y metanfetamina a nuestra nación", dijo Olesky.

Criminales entregaban las camionetas del Cartel de Sinaloa a cambio de fentanilo y metanfetamina

En la acusación las autoridades detallaron que los criminales en Estados Unidos hurtaban las camionetas tipo pick-up y SUVs a cambio de fentanilo, metanfetamina y otros narcóticos que les entregaba el Cartel de Sinaloa.

La banda de delincuentes en Denver buscaban camionetas tipo pick-up modernas para que el cartel después las modificara con blindaje especial y con armas.

Los criminales aprovecharon la ubicación geográfica de Denver para llevar los vehículos hasta la frontera con México.

Según la fiscal Alison Foley, quien trabajó en la indagatoria que resultó en los arrestos, los delincuentes aprovechaban que algunos viajeros dejaban sus camionetas en el aeropuerto mientras hacían viajes largos.

PUBLICIDAD

"Denver tiene una ubicación geográfica única porque tenemos un importante aeropuerto internacional y muchos estados circundantes que no tienen el mismo acceso a viajes internacionales u otros vuelos", dijo Foley a la prensa local.

"Hay mucha gente que llega, generalmente desde las montañas, generalmente en vehículos con tracción en las cuatro ruedas o camionetas más grandes, que vienen a Denver con el fin de poder tomar un vuelo largo o viajar a algún lugar por una cantidad significativa de tiempo."

Los criminales confesaron que al robar los vehículos luego los conducían por las carreteras de Colorado hasta El Paso, Texas.

"También estamos en la I-25 y en la I-70, lo que hace que sacar vehículos de la ciudad y el condado de Denver sea relativamente fácil", dijo Foley. "Algunas de estas personas nos han explicado que pudieron conducir el automóvil en la ciudad y el condado de Denver. Condujeron directamente hacia el sur hasta dejar el automóvil en El Paso, y así cumplián con su papel en esta parte de la organización".

La Fiscal de Distrito de Denver Beth McCann dijo a los medios dijo que la operación para desmantelar la red criminal fue parte de un esfuerzos de varias agencias de seguridad locales, estatales y federales.

Los acusados enfrentan más de 100 cargos que incluyen robo de vehículos, robo de identidad, posesión de armas, y posesión y distribución de drogas.

“Estas acusaciones deberían enviar el mensaje de que las personas que roban automóviles en Denver serán capturadas y procesadas con todo el peso de la ley”, agregó McCann.

PUBLICIDAD

Mira también: