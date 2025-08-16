El increíble robo de $2 millones en joyas y relojes en solo 90 segundos en una tienda de Seattle

Video Dueño de joyería dispara contra ladrones y hallan a bebé en bolsa: videos destacados de la semana

Al estilo hollywoodense, cuatro ladrones cargaron con $2 millones en joyas y relojes que robaron de una tienda en Seattle en apenas 90 segundos, reportó el Departamento de Policía de Seattle.

"Cuatro sospechosos enmascarados usaron martillos para destrozar la puerta de vidrio en el frente de la tienda", informó el Departamento en un comunicado.

Una vez dentro del local, "destruyeron seis vitrinas de vidrio para robar un estimado de 2 millones de dólares en joyería, diamantes y relojes de lujo".

Una de las vitrinas destruidas tenía relojes suizos marca Rolex por valor entre 700,000 y 800,000 dólares, mientras que otra tenía un collar de esmeralda valorado en 125,000 dólares y un diamante engastado en un platino.

Otros de los mostradores contenían una gran cantidad de joyas de oro.

Durante el atraco de minuto y medio, "uno de los sospechosos apuntó a los empleados con un espray para osos y una pistola eléctrica, mientras los otros robaban en la tienda", dijo la policía.

Ninguna persona entre los testigos o víctimas reportó lesiones, y los atracadores se marcharon en un vehículo antes de que llegara la policía. Se llevó a cabo un registro de la zona para dar con los sospechosos, pero sin éxito.

