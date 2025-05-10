Se dejó morder cientos de veces por serpientes, ahora su sangre ayuda a crear mejores antídotos

Video Este hombre ha sido mordido por serpientes cientos de veces: su sangre podría salvar vidas

Tim Friede ha sido mordido por serpientes cientos de veces, a menudo a propósito. Ahora científicos están estudiando su sangre con la esperanza de crear un mejor tratamiento para las mordeduras de serpiente.

Friede ha tenido una larga fascinación por los reptiles y otras criaturas venenosas. Solía extraer veneno de escorpiones y arañas como pasatiempo y tenía docenas de serpientes en su casa de Wisconsin.

Con la esperanza de protegerse de las mordeduras de serpiente, y por lo que él llama "simple curiosidad", comenzó a inyectarse pequeñas dosis de veneno de serpiente y luego aumentó lentamente la cantidad para intentar desarrollar tolerancia. Luego dejaba que las serpientes lo mordieran.

"Al principio, daba mucho miedo", dijo Friede. "Pero cuanto más lo haces, más te va volviendo, más tranquilo te sientes".

Es una práctica que nadie aconseja realizar

Aunque ningún médico ni técnico de emergencias médicas, ni nadie, en realidad, sugeriría jamás que esto sea una buena idea, los expertos afirman que su método rastrea el funcionamiento del cuerpo.

Cuando el sistema inmunitario se expone a las toxinas del veneno de serpiente, desarrolla anticuerpos que pueden neutralizar el veneno.

Si se trata de una pequeña cantidad de veneno, el cuerpo puede reaccionar antes de verse abrumado. Y si se trata de un veneno que el cuerpo ya ha visto antes, puede reaccionar más rápidamente y soportar exposiciones mayores.

Friede ha resistido mordeduras e inyecciones de serpiente durante casi dos décadas y aún conserva el refrigerador lleno de veneno.

En videos publicados en su canal de YouTube, muestra marcas de colmillos hinchados en sus brazos por mordeduras de mamba negra, taipán y cobra de agua.

"Quería llevar los límites lo más cerca posible de la muerte, hasta el punto de estar prácticamente al borde del abismo, y luego alejarme", dijo.

Pero Friede también quería ayudar. Envió un correo electrónico a todos los científicos que pudo encontrar, pidiéndoles que estudiaran la tolerancia que había desarrollado.

Existe una necesidad: alrededor de 110,000 personas mueren por mordeduras de serpiente cada año, según la Organización Mundial de la Salud.

Fabricar antiveneno es caro y difícil. A menudo se crea inyectando veneno a grandes mamíferos como los caballos y recolectando los anticuerpos que producen.

Estos antivenenos generalmente solo son efectivos contra especies específicas de serpientes y, en ocasiones, pueden producir reacciones adversas debido a su origen no humano.

Cuando Peter Kwong, de la Universidad de Columbia, oyó hablar de Friede, exclamó: "¡Vaya, qué inusual! Teníamos a un individuo muy especial con anticuerpos increíbles que creó a lo largo de 18 años".

En un estudio publicado el viernes en la revista Cell, Kwong y sus colaboradores compartieron lo que lograron con la sangre única de Friede: identificaron dos anticuerpos que neutralizan el veneno de diversas especies de serpientes con el objetivo de algún día producir un tratamiento que ofrezca una amplia protección.

Se trata de una investigación muy temprana: el antiveneno solo se probó en ratones, y los investigadores aún están a años de distancia de los ensayos en humanos. Y si bien su tratamiento experimental se muestra prometedor contra el grupo de serpientes que incluye mambas y cobras, no es eficaz contra víboras, que incluyen serpientes como las de cascabel.

"A pesar de su potencial, queda mucho trabajo por hacer", declaró Nicholas Casewell, investigador de mordeduras de serpiente en la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, en un correo electrónico. Casewell no participó en el nuevo estudio.

El camino de Friede no ha estado exento de tropiezos. Entre ellos: Dijo que tras una grave mordedura de serpiente tuvo que amputarse parte del dedo. Y algunas mordeduras de cobra particularmente graves lo llevaron al hospital.