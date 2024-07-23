Qué es el “oxígeno oscuro” descubierto en el fondo del océano y qué revela sobre los orígenes de la vida

Científicos en el Reino Unido y los Estados Unidos descubrieron minerales en el fondo del mar que producen “oxígeno oscuro”, que podría contribuir a un mayor entendimiento del origen de la vida en el planeta.

Los hallazgos, divulgados en la revista Nature Geoscience, indican que a unas 3.1 millas de profundidad, se produce ese tipo de oxígeno en un sitio donde no debería generarse.

Fue llamado así porque produce sin utilizar la luz solar, como ocurre en la superficie de la Tierra, a través de la fotosíntesis.

El "oxígeno oscuro" es producido a raíz de un conjunto de procesos químicos derivados del choque entre el agua del océano y una mezcla de minerales presentes en distintos metales, que son denominados “nódulos polimetálicos”.

Los metales presentes en estos nódulos son cobalto, cobre y níquel y manganeso.

“Dados los potenciales de alto voltaje en las superficies de los nódulos, planteamos la hipótesis de que la electrólisis del agua de mar puede contribuir a esta producción de oxígeno oscuro”, dice el artículo en la revista científica.

El proceso de producción del oxígeno oscuro opera como una “geobatería natural”

El proceso natural que fue observado a través de sensores en las profundidades del mar sorprendió a los expertos que participaron en la investigación.

“Uno es cauteloso cuando ve algo que va en contra de lo que debería estar pasando”, dijo a CNN Andrew Sweetman, profesor de la Asociación Escocesa para Ciencias Marinas, quien encabezó el grupo de ecología del fondo marino y biogeoquímica.

El académico añadió que pidió que se enviaran las muestras recabadas por los sensores de vuelta a los fabricantes en varias ocasiones, ante su incredulidad sobre lo que se había descubierto.

Anteriormente, los expertos consideraban que el oxígeno era consumido por los organismos en el fondo del mar, no que era producido, como ocurre con organismos fotosintéticos como el plancton, plantas y algas marinas, que requieren de la luz del sol para generarlo.

Los metales involucrados en el proceso químico natural en el fondo del mar que genera el “oxígeno oscuro” son altamente utilizados en la producción de tecnologías verdes, como los paneles solares.

De acuerdo con Sweetman, el oxígeno del fondo del mar podría ser generado por una corriente producida por los nódulos polimetálicos que participan en el proceso.

El profesor Franz Geiger, un electroquímico de la Universidad Northwestern en Illinois, quien participó en el grupo de expertos, el hallazgo podría implicar el descubrimiento de una “geobatería natural”.

“Estas geobaterías son la base para una posible explicación de la producción del oxígeno oscuro del océano”, dijo a CNN.

Alertan por impactos de explotación minera en el fondo del mar

Ante el atractivo de los metales en el fondo de mar para la producción de tecnologías verdes, como baterías para vehículos eléctricos, expertos han advertido de los posibles impactos que su explotación podría acarrear para el medio ambiente.

La zona Clarion-Clipperton, el área del mar donde fue detectado el “oxígeno oscuro” en el Océano Pacífico, ya está siendo explorada por empresas mineras del fondo marino.

De acuerdo con el Servicio Geológico Marino, 21.1 mil millones de toneladas de nódulos polimetálicos yacen en esa zona.

Sin embargo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), ya ha lanzado advertencias indicando que la actividad minera en esa zona podría tener impactos destructivos para la vida y hábitat del fondo marino.

El "oxígeno oscuro" ofrece nuevas pistas sobre los orígenes de la vida

Sweetman recalcó que al investigar cómo es que se produce el “oxígeno oscuro” podría dar nuevas pistas sobre los orígenes de la vida en la Tierra.

“Creo que se requiere de más ciencia, especialmente en torno a este proceso y su importancia. Espero que este sea el comienzo de algo asombroso”, declaró a CNN.

En una entrevista a The Guardian, el académico sostuvo que los hallazgos del grupo de expertos podrían revelar que la vida pudo originarse en un sitio distinto a la zona terrestre, indicando que podría haber ocurrido en el fondo marino.

