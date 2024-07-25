Las gallinas también son sensibles y se sonrojan cuando experimentan emoción y miedo, revela estudio

Un estudio llevado a cabo por investigadores franceses reveló que el color de las mejillas de las gallinas y otros aspectos de su rostros varían cuando experimentan emociones positivas o negativas.

La investigación sostiene que, por ejemplo, el enrojecimiento de las mejillas de las gallinas analizadas, fue mayor en situaciones de emociones negativas como el miedo.

En contraste, las mejillas de los animales se enrojecieron en menor medida cuando experimentaron emociones negativas.

“Concluimos que las gallinas tienen expresiones faciales que revelan sus emociones y que el sonrojo no es exclusivo de los humanos”, sostiene el estudio difundido en la revista científica Plos One.

La observación de las gallinas fue llevada a cabo a través de videograbaciones de lo animales en situaciones distintas.

“Las gallinas fueron grabadas en situaciones que contrastaban en valencia emocional y nivel de excitación” dice el reporte.

Las plumas y la cresta también se modifican de acuerdo con las emociones

De acuerdo con el reporte, la posición de las plumas y su esponjamiento también revelan los estados emocionales de las gallinas.

“La posición de la pluma también varió según las situaciones. El esponjamiento de las plumas se observó principalmente en situaciones con valencia positiva, excepto cuando las gallinas estaban comiendo”, dice el texto.

Para la observación de las gallinas, los animales fueron divididos en grupos de sexos mixtos antes de los experimentos.

Luego los observadores convivieron con las gallinas por dos días antes de iniciar los experimentos para que los animales se familiarizaran con la presencia de los investigadores.

Después, los investigadores videograbaron a las gallinas en distintas situaciones por un periodo de cuatro semanas, dice el estudio.

El análisis agrega que al entender la “vida emocional” de las aves” se puede avanzar en la búsqueda de mejorar el bienestar de estas especies.

"Nuestra investigación muestra que los pollos domésticos son sensibles y tienen formas muy sutiles de expresar sus emociones", dijo a CNN la codirectora del estudio, Aline Bertin, investigadora del Instituto Nacional de Investigación Agrícola, una organización pública en Francia.

La académica dijo que los expertos observaron variaciones en las “personalidades” de las gallinas analizadas.

Estas diferencias en el comportamiento de las gallinas requieren una mayor indagación científica para entenderlas, expresó Bertin.

