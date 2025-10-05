Este lunes veremos la primera superluna del año: lo que debes saber

La Luna se verá un poco más grande y brillante la noche de este lunes durante lo que se conoce como una superluna.

La superluna de octubre es la primera de las tres que tendremos este año. Ocurre cuando una luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra.

Por eso, la Luna se ve 14% más grande y 30% más brillante que cuando se ubica en su punto más lejano a nuestro planeta, de acuerdo con la NASA. Esa sutil diferencia ocurre varias veces al año y, en algunas ocasiones, coincide con otros eventos astronómicos como los eclipses lunares.

"No es realmente muy inusual", dijo Derrick Pitts, astrónomo en jefe del Franklin Institute en Filadelfia.

Todos en el mundo pueden apreciar una superluna son equipo especial si los cielos despejados lo permiten. Pero la diferencia puede ser algo difícil de notar, especialmente para quienes no observan la Luna regularmente en las noches previas a esta superluna.

La Luna pasará esta vez a unas 224,600 millas de la Tierra. La superluna más cercana se dará en noviembre. Luego habrá otra en diciembre.

Los espectáculos de los cielos continuarán en 2026 con dos eclipses lunares: un eclipse total que se podrá ver en casi toda Norteamérica, Asia y Australia en marzo, y uno parcial que se podrá apreciar en agosto a través de las Américas, África y Europa.

