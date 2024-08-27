Descubren nuevas pistas sobre la razón de la muerte masiva de cangrejos de las nieves en Alaska

Video Millones de criaturas invadieron este pequeño pueblo y las imágenes son inquietantes

Científicos estadounidenses encontraron que el calentamiento del mar fue una de las principales razones que provocaron la muerte de miles de millones de cangrejos de las nieves, una especie endémica en Alaska.

Un reporte difundido por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) indicó que la muerte masiva de los cangrejos ocurrió por la “borealización” del entorno en el mar de Bering entre 2018 y 2019.

“En 2018-2019, la población de cangrejos de las nieves experimentó una disminución de más del 90 por ciento”, dice el reporte titulado “El colapso del cangrejo de las nieves debido al cambio ecológico en el mar de Bering”.

El reporte define la “borealización” como un cambio ecológico de las condiciones árticas a subárticas en el sureste del mar de Bering.

El cambio en las condiciones fue ocasionado por el cambio climático provocado por la actividad humana.

“Cuando se produce la borealización, el ecosistema cambia a condiciones subárticas que son menos propicias para la supervivencia del cangrejo de las nieves”, dice el artículo.

Condiciones actuales en el mar de Bering son 200 veces más mortales para el cangrejo de las nieves

El reporte de NOAA sostiene que las condiciones actuales del mar de Bering son 200 veces más nocivas para el cangrejo de las nieves que lo que eran antes de la era industrial.

Mike Litzow, autor principal del reporte y director del Laboratorio Kodiak del Centro de Ciencias Pesqueras de Alaska, alertó sobre los riesgos que enfrenta la especie ante la temperatura actual del mar.

“Lo que es particularmente digno de mención es que estas condiciones boreales asociadas con el colapso del cangrejo de las nieves tienen una probabilidad 200 veces mayor de ocurrir en el clima actual 1.0° – 1.5° de tasa de calentamiento que en la era preindustrial”, dijo Litzow.

El expertos agregaron que es aún más preocupante que las condiciones necesarias para la existencia del cangrejo disminuyan en los próximos años.

Muerte masiva del cangrejo de las nieves devastó la industria pesquera en Alaska, dice el reporte

El análisis de la NOAA agrega que antes de la muerte masiva de cangrejos entre el 2018 y 2019, la pesca de esta especie sustentaba una de las principales actividades comerciales en el Ártico.

“Se estimó que el valor anual de esta actividad pesquera era de 227 millones de dólares”, dice el reporte.

De acuerdo con el artículo, expertos de NOAA midieron los efectos del incremento de la temperatura en el mar de Bering analizando factores como la capa de hielo, la temperatura inferior y la composición del fitoplancton, zooplancton y peces del fondo marino.

Al analizar estos elementos, los científicos encontraron una disminución del hielo marino y un aumento en la enfermedad del cangrejo amargo en el cangrejo de las nieves, que podría ser mortal para esta especie.

También encontraron áreas de floraciones algales primaverales en aguas abiertas y abundancia del bacalao del Pacífico, un depredador del cangrejo de las nieves, entre otros factores.

“Es esta combinación de factores que actúan juntos lo que provocó el colapso del cangrejo de las nieves”, dijo Litzow. “Todos estos factores son resultado del cambio climático provocado por la actividad humana desde el comienzo de la revolución industrial a principios del siglo XX”.

