Este medicamento usado en recién trasplantados se ha popularizado para "retrasar" el envejecimiento

Un medicamento utilizado en pacientes con trasplante de órganos llamado rapamicina está siendo consumido cada vez más con el propósito de prolongar la longevidad, aunque todavía faltan más estudios para comprobar si en realidad es eficaz para ese fin.

El uso del medicamento fue autorizado por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) en 1999 como un inmunosupresor para ayudar a pacientes recién trasplantados en el proceso de asimilación de los nuevos órganos.

El principio activo del medicamento fue descubierto por una expedición en 1960 en la Isla de Pascua, un territorio de Chile ubicado en la remota isla volcánica en la Polinesia, de acuerdo con un artículo divulgado en la revista Nature.

A partir de su descubrimiento, se observó que su consumo prolongaba la expectativa de vida de levaduras, gusanos, ratones y moscas. El primer estudio fue llevado a cabo en levaduras en 2006 y comprobó un aumento en la expectativa de vida.

En gusanos, ratones y moscas también fueron realizados estudios revisados por expertos que revelaron los efectos positivos.

¿Podría funcionar la rapamicina en los humanos?

Aunque ya existen grupos que promueven el consumo de dosis diarias de rapamicina para supuestamente prolongar la esperanza de vida de las personas, expertos sostienen que aún no hay evidencia que esto ocurra al ingerir el medicamento ni de los riesgos que podría acarrear.

En agosto de 2024, la empresa farmacéutica en línea AgelessRx difundió los resultados de un ensayo clínico que incluyó a 100 personas que tomaron rapamicina o un placebo una vez a la semana durante casi un año. El estudio aún no ha sido revisado por expertos.

Pero el reporte indicó que aunque no hubo diferencias significativas entre ambos grupos, las personas que consumieron la rapamicina reportaron haberse sentido mejor.

“Algunas personas que recibieron rapamicina experimentaron mejoras significativas en las métricas de composición corporal que se asociaron con cambios beneficiosos en la salud intestinal y el metabolismo de los lípidos”, dice el reporte.

Un estudio difundido por el Instituto Kellogg en 2018 también reveló que no existieron diferencias significativas entre adultos de entre 70 y 93 años de edad que fueron divididos en grupos tomaron rapamicina o un placebo.

Sin embargo, sí advirtieron que quienes consumieron la rapamicina generaron resistencia a la insulina y un aumento en los niveles de colesterol, por lo que alertaron de posibles efectos secundarios.

En un sondeo llevado a cabo en octubre del año pasado entre más de 300 personas que consumían rapamicina sin una prescripción, los individuos dijeron haber mejorado su calidad de vida.

En ese sondeo se indicaron algunos efectos secundarios como la aparición de llagas en la boca.

En medio de las dudas sobre su eficacia para prolongar la vida en humanos, algunos expertos han sugerido a las personas ser cautelosas al momento de decidir consumir el medicamento.

Por ejemplo, Andrew Dillin, profesor de biología molecular y celular de la Universidad de California en Berkeley, quien investiga las causas del envejecimiento, dijo que además de los efectos observados, al ser un medicamento inmunosupresor, también podría aumentar el riesgo de infecciones.

“A ver, ¿tomar algo que es arriesgado, que no va a tener ningún beneficio?”, dijo Dillin al diario The New York Times. “Yo paso”.

¿Cómo funciona la rapamicina y por qué se cree que aumenta la esperanza de vida?

De acuerdo con los distintos estudios publicados, la rapamicina se ha asociado al aumento de la esperanza de vida de animales ya que funciona como un elemento que inhibe el complejo mTOR, que funciona como un sistema de comunicación celular.

Al suprimir el mTOR el medicamento reduce la inflamación celular y acelera el desechamiento de otros elementos de la células.

Esta supresión es la que los expertos sostienen que derivó en un aumento en la longevidad de los animales que han sido analizados para varios estudios.

Matthew Kaeberlein, el investigador que encabezó el primer estudio de la rapamicina en levaduras, dijo que los efectos observados en los animales llevó a que la gente pensar en sus posibles efectos positivos en los humanos

“La demostración de que se podía obtener el mismo efecto a través de una amplia distancia evolutiva —levaduras, gusanos, moscas de la fruta, ratones— hizo que la gente creyera realmente que se trataba de algo importante y fundamental”, dijo al diario The New York Times.

