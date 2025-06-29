¿Cómo calculan los científicos la probabilidad de que un asteroide pueda impactar la Tierra?

Video La amenaza del choque de un asteroide con la Tierra se ha reducido

Estaba preparándome para mi clase de la mañana temprano en enero de 2025 cuando recibí un aviso sobre un asteroide llamado 2024 YR4. Decía que la probabilidad de que pudiera impactar la Tierra era inusualmente alta.

Como defender la Tierra de intrusos inesperados como los asteroides es parte de mi especialidad, inmediatamente empecé a recibir preguntas de mis estudiantes y colegas sobre lo que estaba ocurriendo.

PUBLICIDAD

Cuando los científicos detectan un asteroide cuya trayectoria podría acercarlo a la Tierra, lo monitorean frecuentemente y calculan la probabilidad de que pueda colisionar con nuestro planeta. A medida que reciben más datos de observación, obtienen una mejor idea de lo que podría suceder.

Solo tener más datos inicialmente no mejora las predicciones de los científicos. Necesitan seguir observando el asteroide mientras se mueve por el espacio para entender mejor su trayectoria.

Reflexionando sobre el incidente unos meses después, me pregunté si podría haber habido una mejor manera para que los científicos comunicaran el riesgo al público. Recibimos información precisa, pero como indicaban las preguntas que escuché, no siempre fue suficiente para entender lo que realmente significaba.

Los números cambian cada día

El asteroide 2024 YR4 tiene un diámetro de aproximadamente 196 pies, equivalente a un edificio de unas 15 plantas de altura.

En el momento del anuncio en enero, se reportó que la probabilidad de impacto del asteroide superaba el 1%. La probabilidad de impacto describe qué tan probable es que un asteroide peligroso choque contra la Tierra. Por ejemplo, si la probabilidad de impacto es del 1%, significa que en 1 de cada 100 casos, impacta la Tierra. Uno en 100 es algo raro, pero sigue siendo una probabilidad demasiado alta para estar tranquilos, especialmente cuando hablamos de las posibilidades de una colisión que podría devastar la Tierra

Sin embargo, con el tiempo, observaciones y análisis posteriores revelaron que la posibilidad de que este asteroide colisionara con la Tierra era casi nula.

PUBLICIDAD

Después del aviso inicial en enero, la probabilidad de impacto aumentó continuamente hasta un 3.1% el 18 de febrero, pero bajó al 1.5% el 19 de febrero. Luego, la probabilidad de impacto disminuyó constantemente hasta llegar al 0.004% el 24 de febrero. Al 15 de junio, la probabilidad de impacto es menor al 0.0000081%.

Pero mientras la probabilidad de impactar la Tierra disminuía, la probabilidad de que el asteroide impactara la Luna comenzó a aumentar. Llegó al 1.7% el 24 de febrero y al 3.8% el 2 de abril.

Si impacta la Luna, algunos materiales expulsados por la colisión podrían llegar a la Tierra. Sin embargo, estos materiales se quemarían al entrar en la densa atmósfera terrestre.

Probabilidad de impacto

Para saber si un objeto que se acerca podría impactar la Tierra, los investigadores determinan la órbita del asteroide usando una técnica llamada astrometría. Esta técnica puede determinar con precisión la órbita de un objeto, con una incertidumbre de solo unos pocos kilómetros. Pero la astrometría requiere datos observacionales precisos tomados durante un largo período.

Cualquier incertidumbre en el cálculo de la órbita del objeto provoca variaciones en la solución predicha. En lugar de una órbita precisa, el cálculo generalmente ofrece a los científicos una nube de órbitas posibles. La elipse que encierra estas ubicaciones se llama elipse de error.

La probabilidad de impacto describe cuántas de las órbitas predichas dentro de esta elipse impactan la Tierra.

PUBLICIDAD

Sin suficientes datos observacionales, la incertidumbre orbital es alta, por lo que la elipse tiende a ser grande. En una elipse grande, hay más posibilidades de que la elipse 'accidentalmente' incluya la Tierra, incluso si el centro está fuera del planeta. Por eso, aunque un asteroide finalmente no impacte la Tierra, su elipse de error podría incluir el planeta antes de que los científicos recojan suficientes datos para reducir la incertidumbre.

A medida que la incertidumbre disminuye, la elipse se reduce. Entonces, cuando la Tierra está dentro de una elipse de error pequeña, la probabilidad de impacto puede ser mayor que cuando está dentro de una elipse grande. Una vez que la elipse de error se reduce lo suficiente como para ya no incluir la Tierra, la probabilidad de impacto baja significativamente. Eso fue lo que pasó con el 2024 YR4.

La probabilidad de impacto es un valor único y práctico que ofrece una visión significativa sobre la amenaza de impacto. Sin embargo, usar solo la probabilidad de impacto sin contexto puede no proporcionar pautas significativas para el público, como vimos con el 2024 YR4.

Esperar y obtener más datos para refinar la predicción de colisión, o introducir nuevas métricas para evaluar impactos en la Tierra, son acciones alternativas para ofrecer a las personas mejores pautas ante futuras amenazas, antes de añadir confusión y miedo.

* Toshi Hirabayashi es un profesor asociado de Ingeniería Aeroespacial en el Instituto Tecnológico de Georgia

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

PUBLICIDAD

Mira también: