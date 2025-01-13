Cómo y cuándo podrás observar el cometa C/2024 G3 ATLAS, que no era visible desde la Tierra desde la prehistoria

Video Videos a cámara rápida muestran el ‘cometa del siglo’ surcando el cielo alrededor del mundo

Un destello cósmico sin igual podría cruzar por el cielo este lunes por la noche. Se trata del comenta C/2024 G3 ATLAS, que se espera que, tras pasar muy cerca del Sol, haya sobrevivido, un raro evento que lo convierte en un espectáculo celeste digno de contemplar.

El cometa fue descubierto el 5 de abril de 2024 por el programa de búsqueda y seguimiento de cuerpos menores ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), de ahí proviene su “apellido”.

Este fenómeno es visible una vez cada 160,000 años ( lo que hace que ha sido visible desde la Tierra desde la prehistoria) y podría brillar con una intensidad comparable a la de Venus, dependiendo de su capacidad para sobrevivir a la cercanía abrasadora del Sol.

Te contamos todo lo de que debes saber para disfrutar de este espectáculo celeste.

¿Cuándo observar el C/2024 G3 (ATLAS)?

Los cometas suelen ser más brillantes en el perihelio, es decir, cuando están más cerca del Sol.

El cometa C/2024 G3 alcanzará el perihelio el 13 de enero de 2025 y estará ubicado en la constelación de Sagitario.

“En ese momento, estará cuatro veces más cerca del Sol que Mercurio y podría alcanzar una magnitud de -3.8 tan brillante como Venus”, dice el sitio StarWalk.

Los astrónomos creen que durante las próximas dos semanas será un momento ideal para la observación, si las condiciones son favorables y sobrevive su cercanía al Sol.

¿Cómo sabremos si el C/2024 G3 ATLAS ha sobrevivido a su cercano paso al Sol?

Como es la primera vez que ATLAS C/2024 G3 ha sido observado, nadie conocía cuál sería su comportamiento.

“Una de las grandes dudas que teníamos era si este cometa sobreviviría a un paso tan próximo al Sol. Lo ha conseguido, y con nota. Es decir, superando en brillo las expectativas iniciales”, dice Josep M. Trigo Rodríguez, investigador Principal del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias, Instituto de Ciencias del Espacio en un artículo de The Conversation.

Hasta diciembre, brillaba poco, pero el 2 de enero de 2025, el especialista Terry Lovejoy informó que había sufrido un estallido y había incrementado su luminosidad significativamente, explica Trigo.

“Al día siguiente ya había alcanzado el brillo de las estrellas más luminosas. Desde entonces el cometa ha seguido aumentando su luminosidad y lo podemos seguir a pesar de su cercanía al Sol”, dice el experto.

¿Cómo podremos observar el cometa C/2024 G3?

Desde hace ya unos días el cometa se fue separando angularmente del Sol y, aunque fue perdiendo un poco de brillo, mejoró su visibilidad, dice National Geographic.

La clave para divisar este fenómeno radica en las condiciones del cielo y el momento oportuno.

Para verlo hay que buscar un lugar oscuro por la noche con el horizonte totalmente libre de obstáculos y esperar al que se ponga el Sol.

La calidad del espectáculo dependerá en gran medida del brillo que alcance, algo notoriamente impredecible en los cometas.

“Es preciso advertir que nadie debe intentar verlo con un medio óptico durante el día a riesgo de perder la vista. Jamás se debe apuntar un instrumento al Sol o cerca de él sin protección adecuada”, dice Trigo.

It is totally amazing to see a comet from orbit. Atlas C2024-G3 is paying us a visit. pic.twitter.com/6Npqa2Wksf — Don Pettit (@astro_Pettit) January 11, 2025

Hay algunos más afortunados que otros, como el astronauta de la NASA Don Pettit que el pasado sábado compartió en redes sociales imágenes del cometa que él mismo capturó desde la Estación Espacial Internacional.

“Es totalmente asombroso ver un cometa desde la órbita. Atlas C2024-G3 nos está visitando”, escribió.

¿Qué son los cometas?

Los cometas son restos congelados de la formación del sistema solar compuestos de polvo, rocas y hielos.

“Son bolas de nieve cósmicas de gases, rocas y polvo congelados que orbitan alrededor del Sol. Cuando están congelados, tienen el tamaño de una pequeña ciudad, pero cuando la órbita de un cometa lo acerca al Sol, se calienta escupe polvo y gases formando una gigantesca cabeza incandescente más grande que la mayoría de los planetas”, explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Es probable que haya miles de millones de cometas orbitando nuestro Sol en el Cinturón de Kuiper y en la aún más lejana Nube de Oort, dice la agencia.

¿Por qué es tan difícil que los cometas sobrevivan al perihelio?

De acuerdo con la NASA, los cometas tienen un comportamiento volátil y cuando se acercan al Sol comienzan a vaporizarse, desatando fuerzas dinámicas.

“Sabemos que los cometas a veces se desintegran, pero no sabemos mucho sobre por qué o cómo se deshacen”, explicó el investigador principal, David Jewitt, de la Universidad de California en Los Ángeles en un blog de la NASA.

“El problema es que ocurre rápidamente y sin previo aviso, por lo que no tenemos muchas posibilidades de obtener datos útiles”, agregó.

