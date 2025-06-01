La misteriosa estrella que se comporta y brilla como ninguna otra: esto descubrió la NASA

Video Así se ven las tormentas desde el espacio: astronauta comparte video de rayos sobre la Costa Este

Un grupo de astrónomos ha descubierto un nuevo y extraño objeto celeste en nuestra galaxia que los tiene desconcertados, quizás es una estrella, un par de estrellas o algo completamente diferente.

El equipo de astrónomos internacionales de distintas universidades que trabajó en la investigación informó recientemente que este objeto celeste está emitiendo rayos X al mismo tiempo que lanza ondas de radio. Además, el ciclo de estas emisiones se repite cada 44 minutos, al menos durante períodos de actividad extrema.

El objeto celeste desconocido, fue nombrado ASKAP J1832 y está ubicado a 15,000 años luz de distancia en una región de la Vía Láctea repleta de estrellas, gas y polvo, por lo que los astrónomos piensan que podría ser una estrella muerta altamente magnetizada, dijo a la agencia AP Ziteng Andy Wang de la Universidad Curtin en un correo electrónico desde Australia.

O podría ser "algo exótico" y desconocido, dijo Wang, autor principal del estudio publicado en la revista Nature.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) dijo que el ASKAP J1832 pertenece a una clase de objetos llamados "radio transitorios de largo periodo", descubiertos en 2022, que varían en intensidad de ondas de radio de forma regular durante decenas de minutos.

“Esto es miles de veces más largo que la duración de las variaciones repetidas que se observan en los púlsares, que son estrellas de neutrones que giran rápidamente y presentan variaciones que se replican varias veces cada segundo. ASKAP J1832 presenta ciclos de intensidad de ondas de radio cada 44 minutos, lo que la sitúa en esta categoría de transitorios de radio por un periodo prolongado”, dijo en un comunicado.

¿Cómo descubrieron el extraño cuerpo celeste en la Vía Láctea?

El Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA detectó las emisiones de rayos X por casualidad el año pasado mientras se enfocaba en un remanente de supernova, o los restos de una estrella explotada. Wang dijo que era la primera vez que se veían rayos X provenientes de un llamado transitorio de radio por un periodo prolongado.

Dada la distancia incierta, los astrónomos no pueden determinar si el extraño objeto está asociado con los restos de una supernova o no. Un solo año luz equivale a 5.8 billones de millas.

La fase hiperactiva del ASKAP J1832 pareció durar alrededor de un mes. Fuera de ese período, la estrella no emitió rayos X notables. Eso podría significar que hay más de estos objetos por ahí, indicaron los científicos.

Las hipótesis de los astrónomos acerca del ASKAP J1832

El equipo de investigadores sostiene que es improbable que ASKAP J1832 sea un púlsar o una estrella de neutrones que arrastra material de una estrella compañera porque sus propiedades no coinciden con las intensidades típicas de las señales de radio y rayos X de esos objetos.

Algunas de las propiedades del objeto podrían explicarse por una estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente fuerte, denominada 'magnetar', con una edad de más de medio millón de años, explica la NASA.

Sin embargo, otras características de ASKAP J1832, como su brillante y variable emisión de radio, son difíciles de explicar para un 'magnetar' tan relativamente antiguo.

“Aunque nuestro descubrimiento aún no resuelve el misterio de qué son estos objetos e incluso puede profundizarlo, estudiarlos nos acerca a dos posibilidades. O estamos descubriendo algo completamente nuevo, o estamos viendo un tipo conocido de objeto emitiendo ondas de radio y rayos X de una manera que nunca hemos observado antes”, afirmó Wang.

"Examinamos varias posibilidades diferentes en las que intervenían estrellas de neutrones y enanas blancas, aisladas o con estrellas compañeras", explicó el coautor, el doctor Nanda Rea, del Instituto de Ciencias Espaciales de Barcelona en el comunicado de la NASA.

"Hasta ahora nada encaja exactamente, pero algunas ideas funcionan mejor que otras", acotó.

