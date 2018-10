Trump dice que "asesinos rebeldes" están involucrados en la muerte del columnista de 'The Washington Post'

El presidente Donald Trump se aventuró este lunes a buscar responsables por la desaparición del columnista del diario The Washington Post Jamal Khashoggi. Su declaración ocurre tras haber conversado con el rey de Arabia Saudita, quien —contó el mandatario— "negó firmemente" saber qué pudo haber ocurrido con el columnista.

"Me suena a que podrían haber sido asesinos rebeldes, quién sabe", dijo el mandatario en momentos en que está en proceso una investigación.

Lo que se cree

Altos funcionarios turcos le dijeron al diario The New York Times que Khashoggi fue asesinado dos horas después de su llegada por los agentes sauditas que desmembraron su cuerpo con una sierra, en una operación ordenada por la realeza saudita.

El diario en el que escribía, The Washington Post , cree además que Khashoggi fue víctima de un plan trazado por el príncipe Mohammed bin Salman, para llevar al periodista desde su casa en Virginia a Arabia Saudita y detenerlo. "La operación de inteligencia, descrita por funcionarios de Estados Unidos conocedores del caso, es otro elemento que implica al régimen saudita en la desaparición de Khashoggi en el consulado", se puede leer en un artículo de ese diario.

Trump ha dicho en días anteriores que el incidente no tendrá ningún impacto en las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudita, un aliado en el Medio Oriente. Pero, según reportes del Times, él está recibiendo presiones de parte de algunos legisladores en el Congreso para que responda con sanciones económicas.

Hasta este lunes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aún planeaba asistir a una conferencia de inversionistas en Riyadh este mes, donde se espera que también participe el príncipe saudita. Otras empresas estadounidenses que planeaban ir, como el diario The New York Times, no participarán, una decisión que tomaron tras la desaparición del columnista.