Donovan Carrillo ¿Cuál fue el resultado del mexicano Donovan Carrillo en la final de Patinaje Artístico de las Olimpiadas de Invierno 2026? Donovan Carrillo concluyó este viernes 13 de febrero su participación en la final de patinaje artístico sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán-Cortina. En medio de una ovación del público latino y un emotivo momento que se registró al final de su rutina, cuando decidió besar la pista de hielo.

Video ¿El mejor de la temporada? El mensaje que Donovan Carrillo deja tras su rutina

Con un beso en el hielo, así cerró el mexicano Donovan Carrillo su participación en la final de patinaje artístico sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026, en lo que es su segunda participación en la justa olímpica a sus 26 años.

¿Cuál fue su resultado en la final de patinaje artístico?

PUBLICIDAD

Donovan Carrillo, originario de Jalisco, en México, llegó a la pista de hielo ovacionado por la comunidad mexicana que asistió a Milán-Cortina, cuyas porras se escucharon por todo el recinto.

Sin embargo, Carrillo concluyó su participación en el lugar 22 en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, logrando mejorar su calificación en una justa olímpica.

La Comisión Nacional del Deporte en México (CONADE) describió la participación de Donovan Carrillo como una "hazaña histórica" y destacó la posición del atleta dentro del certamen, quien presentó una actuación sólida y emotiva dentro de la final de la prueba individual masculina.

¡HAZAÑA HISTÓRICA! ⛸️🇲🇽🎉



El patinador artístico @donovandcarr finaliza en el lugar 22 en @milanocortina26 tras lograr su mejor calificación en unos Juegos Olímpicos de Invierno, con 219.06 puntos totales.



👉 Es el 1er mexicano que suma 2 finales olímpicas en esta disciplina. pic.twitter.com/SbgsvvGeRj — CONADE (@conadeoficial) February 13, 2026

Así fue la presentación de Donovan Carrillo en Milán Cortina

Donovan se presentó en la pista con una coreografía inspirada en la música de Elvis Presley, que lo acompañó tanto en el programa corto como en el libre. Logró ejecutar sus elementos técnicos y artísticos sin ningún tipo de penalización, lo que lo llevó a celebrar al final de su rutina con un beso en el hielo en señal de emoción.

En su evaluación total de la final, Donovan obtuvo 219.06 puntos, suma que combina su puntaje del programa libre —143.50 unidades— con lo logrado en el programa corto, mejorando su marca de Beijing 2022.

Video ¡Como Elvis! Así inicia Donovan Carrillo su rutina

Aunque aún restan por confirmarse las posiciones definitivas dentro de la clasificación general, este resultado representa una de las mejores actuaciones de Carrillo en una justa olímpica, reafirmando su presencia entre los mejores patinadores del mundo.

PUBLICIDAD

Con esta participación, el atleta se consolida como uno de los referentes del patinaje artístico en América Latina, en su segunda aparición olímpica tras su debut en Beijing 2022.

Más allá de la posición final en la tabla, su actuación representa un paso importante para el patinaje artístico latinoamericano, disciplina que históricamente ha tenido poca presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno.

De esta manera, Donovan Carrillo cerró su participación en Milán-Cortina 2026 reafirmando su lugar como referente del deporte invernal en México y dejando una nueva marca personal en la máxima justa olímpica.

TLS