Cuando la casa siempre está en otra parte: el documental que narra en dibujos las historias de los indocumentado en EEUU

“Yo también soy director de cine y tengo una posición sobre cómo se están narrando los relatos de los inmigrantes y quiero que haya un cambio en las narrativas. Yo no quería ser solo el sujeto de una historia y ya, pero cuando me contaron la intención de esta película, me di cuenta de que yo nunca hablo de mi infancia, y en mi poesía solo hablo de mi vida post deportation. Así que me pareció interesante volver a verme a mí y a mi hermano cuando éramos niños y cuando crecimos juntos en los bosques en Utah. Me imaginé vernos animados, en dibujos, y me pareció lindo, porque a él no lo he vuelto a ver a pesar de que somos muy cercanos”, cuenta Aguilar, a quien todos conocen como ‘Lalo’ y quien narra su historia en una edad muy diferente a las de las narradoras de las otras historias, logrando así mostrar estas vivencias en diferentes momentos vitales.