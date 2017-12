Rituales de año nuevo para atraer el amor

Encontrar galán cada vez es más difícil y para prueba de ello tenemos a Silvita, quien por más que lo intentó, no logró encontrar al hombre ideal. Pero este año todo será diferente, ya que le tenemos preparado una serie de rituales de año nuevo para atraer el amor. Si también quieres dejar la soltería y conoces a alguien que le gustaría ser flechada por cupido, presta mucha atención.



Si ya tienes a la persona ideal en tu vida y quieres que se quede a tu lado, lo que deberás hacer es elegir una foto suya y amarrarla con un listón color rojo; la noche del 31 sólo deberás dormir con la foto bajo tu almohada y esperar lo mejor.



Si ya has pasado por malos noviazgos y no quieres que la historia se repita, lo que deberás hacer es escribir las vivencias negativas, como las mentiras, discusiones o enojos, para después quemar el papel y que no se repitan el próximo año.

Si hay un ritual que no puede faltar en año nuevo es el de la ropa interior. La noche del 31 usa unas pantaletas color rojo para que el 2018 esté lleno de amor y pasión.

Para que la llama del amor esté más viva que nunca, sólo tienes que encender una vela roja y colocarla en tu habitación.

Por último, si eres atrevida puedes aprovechar una vieja tradición francesa, la cual consiste en besar aún desconocido después de las doce campanadas. Con esto te asegurarás de que no te falte el amor.

Esperamos que Silvita utilice alguno de estos rituales y nos sorprenda con un nuevo galán el próximo año, pero mientras eso sucede, esperamos que encuentres al amor de tu vida y sigas divirtiéndote con lo mejor de Vecinos aquí en Galavisión.



