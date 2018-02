Miguel Pérez conocido como Ludoviquito P. Luche anuncia su compromiso en Instagram

Durante más de una década José MIguel Pérez ha cautivado al público con el personaje de Ludoviquito en La Familia P. Luche, sin embargo, el actor luce muy diferente al niño tierno que era y ha encontrado el amor.

Hace unas semanas el actor nos sorprendió al estrenar la webserie 'Los Cousins', donde interpreta al cousin Mike, pero ahora vuelve a dar de qué hablar al anunciar que está comprometido.



Miguel Pérez anuncia su compromiso Instagram: @jmiguep



Miguel Pérez es muy reservado en su vida personal, pero este fin de semana nos ha dejado sin palabras al anunciar su compromiso con su novia, quien se hace llamar Monch Ocampo, fue a través de una romántica fotografía donde el actor dio a conocer la noticia junto al texto: "She said yes".



Con más de mil likes y una ola de felicitaciones, el actor se deja ver feliz y enamorado, mientras su novia lo besa en la mejilla y presume su anillo de compromiso.

Si aún no has visto sus actuaciones como el cousin Mike, no te puedes perder este divertido webisodio del amor.



Ella es la chica que le robó el corazón al actor...





En Galavisión celebramos el compromiso de esta linda parejita y les deseamos lo mejor en esta nueva aventura. Diviértete con Miguel Pérez como Mike en 'Los Cousins', todos los lunes estrenamos un nuevo webisodio. ¡No te lo puedes perder!