Eugenio Derbez revela los motivos por los que Aitana no puede ver ‘Overboard’

El actor también conocido como ‘Ludovico P. Luche’ confesó que cuando era pequeño vio una película de su mamá que le ocasionó un gran trauma y es por eso que no quiere que su hija menor tenga la misma experiencia, así lo declaró: “Yo habría tenido como la misma edad de Aitana, como 4 años, mi mamá estaba grabando en Televisa una telenovela, y yo me quedé con las muchachas y me acuerdo que pasan en la tele una película de Pedro Infante, y es la primera vez que veo a mi mamá besar a un hombre que no era mi papá, al final en una escena besaba a Pedro Infante, y me traumé, o sea, me puse a llorar y estuve llorando horas, llegó mi mamá del trabajo y (preguntó) ‘por qué llora el niño’, (le dijeron) ‘pues la vio besarse con otro’, y yo: ‘pero por qué besaste a otro hombre que no era mi papá’, y lloraba y lloraba”.