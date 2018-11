Así fue la caracterización de Eugenio Derbez como ‘El rey de las flores’

En la imagen podemos ver a un Eugenio Derbez casi irreconocible, pues porta una peluca de distintos colores, barba y bigote gris, además de unas cejas muy peculiares. En el pie de foto el actor escribió: “¡Hoy se estrena The Nutcracker! Fueron 7 meses de rodaje (yo sólo estuve 3), en Londres, lejos de mi familia, pero la experiencia de estar en una película de Disney, hace que todo el esfuerzo valga la pena. Y además voy a poder llevar a Aitana a que me vea en el cine ¡Lo malo es que no me va a reconocer!”.