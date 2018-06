Eugenio Derbez le da clases de alemán a su hijo Vadhir

Previo a su llegada a Rusia, Eugenio y Vadhir tuvieron que hacer escala en Alemania y eso fue motivo suficiente para hacer algunas bromas entre ellos, en el video podemos ver a Vadhir un poco desconcertado porque no entiende el folleto del avión que está en alemán, por lo que Eugenio le pregunta: “¿Entiendes alemán o te traduzco?”

Durante su explicación, Eugenio recordó al Vítor, quien desafortunadamente no participará en el Mundial por cuestiones de salud. “En caso de evacuación, ya no está el Vítor (pi pi pi pi) para que abra la puerta”, comentó. Vadhir ya no pudo contener la risa.