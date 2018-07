Eugenio Derbez dedica emotivo video a Alessandra Rosaldo por su sexto aniversario

El comediante publicó el videoclip a través de su cuenta de Twitter y ha recibido una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes se conmovieron por su historia de amor. Junto al video el actor escribió: “Hace 6 años estábamos empezando esta aventura. El matrimonio no es fácil, porque no basta con el amor. Se trata de construir una vida, no sólo con buenos momentos, si no con todo lo que nos fortalece. Cada risa y cada lágrima, han hecho que a tu lado valga la pena. Te amo Alessandra Rosaldo”.