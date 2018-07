Adrián Uribe confiesa que pensó que iba a morir

“Hubo una noche, la del nueve de mayo, que estaba en terapia intensiva, entre las medicinas y la anestesia de la tercera operación, yo pensé que ya me iba, hasta me despedí de mi familia; afortunadamente al otro día amaneció y todo se compuso. Me pasaron a terapia intermedia y ya estuve mejor, estuve rodeado de mi mamá, de mi hijo. Tuve mucho miedo en aquella ocasión, lloré mucho. Le dije a Dios: aquí estoy, tú eres el que sabes”, confesó el comediante