Eugenio Derbez asiste a premios pero el público se queda con ganas de escucharlo

El pasado 26 de abril se llevó acabo la vigésima edición de los premios que reconocen a lo mejor de la música latina en el Mandaly Bay Events Center en Las Vegas. Con una apertura opacada por algunas fallas técnicas, Eugenio Derbez y Aracely Arámbula fueron los encargados de presentar el primer premio de la noche.

Tras bambalinas, Eugenio Derbez publicó una ‘selfie’ con Araceli Arámbula dejando ver su emoción por la presentación de la noche. Sin embargo, durante la transmisión el audio se fue por lo que el público se quedó con ganas de escuchar al comediante.

A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez) on Apr 26, 2018 at 5:31pm PDT

Por otro lado, todo parece indicar que Eugenio no se percató de las fallas técnicas en los premios, pues recientemente el comediante publicó un video donde le pide a sus fans que le cuenten los detalles sobre las fallas de audio que ocurrieron.



Si te gusta el humor de Eugenio Derbez tienes que conocer algunos datos curiosos de uno de sus proyectos más exitosos, La Familia P. Luche.



10 datos curiosos de La Familia P. Luche | Primera Parte La Familia P. Luche comenzó como un sketch de la serie ‘XH Derbez’, pero tuvo tanto éxito que se decidió hacer su propia serie. Foto: Televisa | Galavision 0 Compartir En la primera temporada, el departamento de 'Los P. Luche' luce más pequeño que en las demás temporadas. Foto: Televisa | Galavision 0 Compartir Ludovico sólo es padre de Maradonio, ya que Bibi es hija del carnicero, Junior es adoptado y el verdadero Ludoviquito hipnotizó a un compañero de campamento para que tomara su lugar. Foto: Televisa | Galavision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se dice que el personaje del abuelo 'Lauro', papá de Federica, tiene una maldición pues los dos actores que lo interpretaron (Carlos Cobos y Sergio Ramos ‘El Comanche’ ) ya fallecieron. Foto: Televisa | Galavision 0 Compartir En la primera temporada, el dinero se llama 'pesos peluche', y a partir de la segunda se llaman 'peluchólares'. Foto: Televisa | Galavision 0 Compartir Según el mismo Eugenio Derbez, 'P. Luche' es la abreviación del primer apellido de 'Ludovico Pérez-Luche' por lo que es correcto que todos lo miembros sean llamados así. Esto se explica en el capítulo 'El tio de oro'. Foto: Televisa | Galavision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'Exelsa' anteriormente se llamaba 'Elsa' pero cuando llegó a 'Ciudad Peluche' se quitó el nombre... y por eso ahora es 'Ex-Elsa'. Foto: Televisa | Galavision 0 Compartir Además, 'Exelsa' llegó a Ciudad Peluche porque quería ser actriz, pero acudió al "casting" equivocado ya que 'Federica' estaba buscando sirvienta. Foto: Televisa | Galavision 0 Compartir En la primera temporada, la empresa de 'Don Camerino' se llamaba 'Industrias Peluche', también a partir de la segunda se le cambió el nombre por 'Industrias Camerino'. Foto: Televisa | Galavision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La madre de 'Ludovico' apareció en el capítulo donde 'Ludoviquito' consigue novia. 'Ludovico' recuerda que fue la primer mujer que le destrozó el corazón y fue interpretada por el mismo Eugenio Derbez. Foto: Televisa | Galavision 0 Compartir



Horas antes del evento, Eugenio se adueñó de las redes sociales con un divertido video donde se burla del nombre del hotel donde se hospedaba, sus palabras fueron: ‘Pues ya estoy aquí en mi cuarto de hotel en Las Vegas, esta es la vista desde mi ventana, ahí está el hotel Luxor que es como una piramide, ahí está el aeropuerto y este es el hotel donde me estoy quedando, el hotel Delano. Sí, así se llama, no es chiste, no es albur, yo no le puse así…”

Por supuesto, sus seguidores no tardaron en burlarse de su irreverente publicación y aplaudieron una vez más su gran sentido del humor.

A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez) on Apr 26, 2018 at 1:07pm PDT

No cabe duda que Eugenio Derbez siempre tiene ocurrencias y mucho humor para compartir. Si quieres reírte con él entonces disfruta de La Familia P. Luche todos los lunes a partir de las 7PM/6C por Galavisión.



publicidad