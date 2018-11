Adrián Uribe tuvo terribles pesadillas durante su hospitalización

“Yo tuve muchas alucinaciones, no sabía si lo que estaba viviendo era real o un sueño. De repente me daban a escoger si mi vida o la vida de uno de mis familiares. Después me decían que me iban a quitar alguna capacidad, que me iba a quedar sin poder hacer algo; pero todo era un sueño. Gracias a Dios estoy bien”, confesó.