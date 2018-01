3 canciones en spanglish que debes escuchar

La vida es mejor cantando, por eso te compartimos 3 canciones very nice que no te puedes perder

Estamos muy emocionados por la llegada de Los Cousins a Galavisión y como sabemos que Luis y Mike están aprendiendo el inglés, decidimos compartirles algunas canciones spanglish para cantar, bailar, pero sobre todo para para practicar el inglés very well.

El spanglish es una mezcla del español e inglés, la cual, gracias a la música ya no sólo se desarrolla en estados norteamericanos, sino en cualquier parte del mundo. Una de las canciones en spanglish más exitosas de los últimos tiempos fue protagonizada por Luis Fonsi y Daddy Yankee con el tema ‘Despacito’, llevando el idioma español a un nivel de popularidad impresionante. Si te gusta este fenómeno musical, en Galavisión te compartimos tres canciones en spanglish very nice para escuchar con tu girlfriend, mom, brother o cousin.



Empecemos con una canción llena de ritmos latinos a cargo de Luis Fonsi y la guapísima Demi Lovato, quien apostó por este estilo musical con ‘Échame la culpa’, la cual nos cuenta de una manera divertida la ruptura de una relación. Si aún no la has escuchado, no esperes más.



Camila Cabello, una chica cubana llena de ritmos y canciones ha logrado conquistar a miles de personas con ‘Havana’, tema con el que hizo un remix al estilo spanglish con Daddy Yankee. A inicios del 2018, Camila ha sido nominada a cinco categorías para los IHeartRadio Music Awards como: Mejor artista pop, mejores fans, mejor revelación solista, mejor cover y mejor remix por Havana feat. Daddy Yankee.





Por último, tenemos a J Balvin, quien destronó la versión remix de ‘Despacito’ en Spotify con el tema ‘Mi gente’ en colaboración con Willy William. Poco después, la canción arrasó con una versión remix en colaboración con Beyoncé. Su ritmo es único y muy pegajoso.



Disfruta estas recomendaciones musicales y no te pierdas el próximo estreno de Los Cousins, ¡Muy pronto en todas las plataformas digitales de Galavisión!

