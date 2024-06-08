Ryan Castro estrena la canción oficial de la Selección Colombia para la Copa América 2024

La canción y el video se estrenaron durante el partido entre Estados Unidos y Colombia en el Commander’s Field de Maryland. El videoclip, filmado en Barranquilla, la casa de la Selección Colombia, captura la esencia del equipo y su conexión con los fanáticos. "El Ritmo Que Nos Une" es una fusión vibrante de sonidos clásicos del reggaetón con ritmos tradicionales colombianos como la cumbia, celebrando el orgullo y la unidad que el fútbol genera en el país, especialmente cuando la selección se reúne para jugar. Esta colaboración única cuenta con la producción del artista multiplatino SOG y las voces de dos estrellas del equipo nacional, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz.

Video Ryan Castro: su nuevo álbum, la fama, los sacrificios y qué significa cantar en buses | Uforia Hype



Ryan Castro expresó su emoción por este proyecto: "Me siento muy orgulloso de poder dedicarle una canción a nuestra selección Colombia. Creo que todos crecimos viendo a nuestros ídolos y poder unir el fútbol y la música es algo que nunca olvidaré. Espero que podamos celebrar muchos triunfos con esta canción. ¡Esta es mi invitación a cantar al ritmo de los goles de la selección Colombia!".

La canción también refleja la profunda amistad de Castro con Luis Díaz y Juan Fernando Quintero, quienes son reconocidos mundialmente por su talento en el campo de juego. Esta colaboración es un testimonio de cómo el reggaetonero ha podido llevarlos a su mundo musical para crear una canción que emocionará a todos los colombianos durante la Copa América 2024.

El vínculo de Ryan Castro con el fútbol va más allá de esta canción. Creció jugando al fútbol en su barrio de Pedregal en Medellín y recientemente participó en un partido de celebridades junto a leyendas del fútbol como el brasileño Ronaldinho, el argentino Juan Sebastián Verón, el colombiano Víctor Hugo Aristizábal y el portero brasileño Dida.

El mes pasado, Castro lanzó su álbum debut, "El Cantante Del Ghetto", que rápidamente obtuvo la certificación de platino por la RIAA. Este álbum, compuesto por 18 temas, es un homenaje personal a sus raíces y su humilde crianza en Medellín, y está marcado por sonidos de reggaetón clásico, dancehall y trap.