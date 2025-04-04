Uforia New Music Picks: Yandel, Majo Aguilar, Pipe Bueno, Eladio Carrión, Carlos Rivera y más

Sinfónico - Yandel (Álbum En Vivo)

PUBLICIDAD

Kicking off the week with new releases tenemos al Capitán Yandel quien nos presenta YANDEL SINFÓNICO, un álbum que no solo desafía géneros pero que lo eleva a otra dimensiones. Throughout this project, el ícono global del reguetón reimagina sus grandes éxitos de la mano de una orquesta sinfónica completa que te dejará con las ganas de escuchar cada canción de esta manera. Este álbum fue grabado en vivo en Miami con la Orquesta Sinfónica de la Florida International University, trascendiendo el género to other heights y uniendo el movimiento urbano y la tradición clásica a su vez. ¡Demasiado icónico!

Bailar Contigo - Pipe Bueno, Majo Aguilar

A través de un legendario encuentro entre culturas que se unen a través de la música, Pipe Bueno y Majo Aguilar unen sus poderes en “Bailar Contigo”. Este tema consiste en ser una versión en mariachi del éxito de Carlos Vives acompañados del icónico Mariachi Sol de México. Con esta canción, el cantante colombiano transforma este clásico en una interpretación vibrante marcando el inicio de su esperado EP Homenaje a Carlos Vives. ¡Único en su categoría y abriendo puertas a la recreación de otros clásicos under the light of other genres!

Odio Odiarme - Yami Safdie

Yami Safdie always hits home y en esta ocasión, de la mano de “Odio Odiarme” que nos llega directo al corazón. En este nuevo sencillo, la estrella emergente argentina explora temas desde su most vulnerable POV, ya que expone la lucha contra la dismorfia corporal y el reto de amarse a uno mismo en esta canción. Hand in hand de una melodía dulce pero melancólica, enumera todo lo que no le gusta de sí misma, detallando la batalla interna que muchos enfrentan en silencio hoy en día. Yami utiliza este himno como un recordatorio a todos los que atraviesan por estos dilemas que no se encuentran solos y que pasar por esto, es más común de lo que piensan.

Don Kbrn - Eladio Carrión

Con este regreso a sus raíces en el trap, marca un antes y un después en su carrera, destacando su evolución lírica y conceptual. Inspirado en la mística de la cultura Yakuza y la disciplina del samurái, Eladio aborda este álbum con la precisión y maestría de un guerrero. La producción cuenta con un tracklist estelar que reúne a algunos de los nombres más importantes de la música latina, como Big Sean, Cris MJ, Myke Towers, Jessie Reyez, Peso Pluma, Quevedo, Lia Kali y Young Miko.

Nubes - De La Rose, Omar Courtz

De La Rose y Omar Courtz do it again! En esta ocasión, la dupla poderosa nos presenta “Nubes,” su nuevo sencillo que cargado de mucha sensualidad y personalidad, captura la intensidad y el deseo por una persona en su máxima expresión. De inicio a fin describe una conexión física y emocional, perdiéndose en alguien hasta que su presencia nubla la mente. Lo más cool es que esta canción es que ya la habían teased al final de su previous single, “QUE VAS HACER HOY?” leaving us even more in awe with the long-awaited result. Wholeheartedly — Omar, De La Rose: Keep bringing the collabs!

Qué Significa El Amor - Carlos Rivera

Bajo una luz nostálgica, Carlos Rivera nos pone a reflexionar profundamente en “Qué Significa El Amor” su nuevo sencillo que con su beat y voz, nos tiene hipnotizados. De la mano de unas melodías suaves y llenas de un pop lleno de esencia, Carlos define el amor desde su perspectiva. Incluyendo versos como “imagina cuántas veces, yo le pregunté a la suerte si algún día entendería lo que significa el amor” narra cómo cada decisión y desvió lo condujo hacia el amor de su vida, después de tanto manifestarla. Con este tema, Carlos got us in our feels ready para dedicársela a alguien!

Full Lace Y El Tuck - Samantha Hudson, Villano Antillano

Sus face cards and BEATS, never decline y cuando se trata de serving vocals, they always SERVE. Con un sonido electrizante que oscila entre lo urbano y el club, Samantha Hudson presenta el tercer single de “Música para Muñecas” en colaboración con la icónica Villano Antillano presentando “Full Lace y El Tuck”. En este tema, ambas rinden homenaje a todas las mujeres díscolas que expresan su género unapologetically y sin ningún pudor. En el video musical, se visten con toda su opulencia para mostrar al mundo que entre el blanco y el negro hay una maravillosa escala de grises. Como lo dicen en la canción, ¡ellas vinieron a devorar y no dejaron ni el carnet!

Phases - Cuco

Con un sonido muy único y conceptual, Cuco lanza "Phases", el último sencillo de su próximo álbum Ridin', que estará disponible el 9 de mayo a través de Interscope Records. En esta canción, se describe el final de una relación romántica donde Cuco inicia el tema cantando sobre un "inquilino en mi corazón" que enfrenta un amor que se ha vuelto amargo. Through this song, Cuco quería detallar lo que se vive through a shift of energy between two souls honrando el soul clásico que lo caracteriza como su sonido.

Reina - Roa

Up next tenemos un single más a lo urbano con el lanzamiento del artista puertorriqueño ROA quien presenta su nuevo sencillo “REINA,” el tema principal de la segunda parte de su trilogía. Este tema expresa su admiración y anhelo por una mujer que él ve como única y perfecta mientras combina el trap con R&B. ¡Contagiándonos con algo diferente caracterizado de puro fuego!

Un Millón De Primaveras - Alejandro Fernández

Arrancamos esta compilación con El Potrillo, quien nos presenta la interpretación en vivo de "Un Millón De Primaveras" en este viernes musical, grabada durante su icónica presentación en la Plaza De Los Toros. En esta versión, Alejandro aporta una energía refrescante a este clásico que formará parte de su esperado álbum 'De Rey A Rey', en homenaje a su difunto padre, Vicente Fernández. Desde ya, estallamos de pasión por lo que representa esta obra para Alejandro Fernández cargada de muchísimo sentimiento y simbolismo.

Vaqueros 2025 - Farruko

Farruko regresa con nueva música en esta edición de nuestros New Music Picks y no con cualquier tema, sino que con una que emocionará a los amantes del baloncesto boricua. Este sencillo sale a la luz luego de su sorpresa a la afición en la noche inaugural de la liga de baloncesto de Puerto Rico a finales de marzo, tomando la cancha de juego con una presentación de “Vaqueros 2025”, donde el cantante lanza la canción oficial del equipo para la temporada 2025. Esta canción es una combinación perfecta de los icónicos vocales de Farruko, su signature sound, en conjunto de una melodía vanguardista que fusiona beats urbanos con sonidos industriales. Cuando la escuches, ¡te llenará de tanta adrenalina que querrás conquistar el día sólo con el intro!

No Fue Lo Que Hiciste - Ha*Ash

Queens will be queens! Hoy, las reinas del sold-out, Ha*Ash, regresan con otro sencillo que te llegará directamente al corazón con su profunda letra, estructura y ritmo. El dúo de hermanas nos presentan “No Fue Lo Que Hiciste” en esta ocasión, su nuevo tema que se caracteriza por ser, una desgarradora balada que cuenta con el estilo sonoro de Ha*Ash y narra en sus versos, todas las razones detrás de una desilusión amorosa. Aparte de esto, también narran lo que se vive en el inicio del fin de una relación a través de señales y gestos. A través de sus poderosas vocales, te sumergirás en la narrativa que cuentan en la canción. They ace at storytelling every single time!

Como Antes - Polimá Westcoast

After making an iconic comeback during Lollapalooza Chile, la estrella urbana Polimá Westcoast nos entrega “Como Antes”, su más reciente sencillo que según explica el intérprete, está enfocado en un ambiente acústico y simple, una atmósfera que eligió para recordar su vida antes de la fama y los surrounding flashing lights. El tema está centrado en los momentos de desconexión con los verdaderos amigos, que son la receta para el balance detrás del éxito que viene con cumplir sueños.

Si Llamas - Luis Figueroa, Christian Alicea

¡Arriba la salsa! Como siempre, dejando el género en alto Luis Figueroa, — se une uno de los mayores exponentes de la nueva generación de salseros, junto a Christian Alicea en “Si Llamas”. En esta poderosa salsa, ambos extienden su talento y chispa cantando sobre esos amores a primera vista que encienden una llama interior difícil de apagar. En esta colaboración, ambos le dan a sus fanáticos una salsa romántica que te hará takeover la pista de baile más cercana a ti con pura pasión y una producción de calidad. ¡Para la cultura!

Stylacho - Luis Alfonso

¡Ay ay ay! En esta vuelta, Luis Alfonso, uno de los cantantes más importantes del regional colombiano, presenta “Descriterio” álbum que contiene música de diferentes estilos donde fusiona la electrónica y la banda. Siéndole fiel a sus raíces y a su sonido, presenta “Stylacho” su más reciente sencillo que está basado en un electrocorrido que promete romper todos los esquemas del género en Colombia y el mundo y define lo que es un vaquero en la actualidad. ¡Colombia en la casa!

Me Gustan Los Hombres - Fanny Lu Ft. Ana Del Castillo

Finalizando este musical roundup, Fanny Lu y Ana Del Castillo nos traen su newest girl power anthem “Me Gustan Los Hombres”. En esta canción que se basa en una conversación entre amigas, las cantantes colombianas dejan en evidencia que no hay algo más poderoso que la unión de dos mujeres. En este viaje musical de 3:30 minutos, las artistas nos llevan de la mano de un ritmo de vallenato reflejando las vivencias y aprendizajes del pasado. Esta canción es el segundo sencillo del nuevo trabajo discográfico, con el que Fanny Lu celebra 20 años de carrera artística. ¡Que junte!

Lpe-4 - El Murciélago, El Bai

Trayendo un himno reggaetonero que celebra el deseo and irresistible attraction, El Murciélago se une con El Bai trayéndonos “LP3-4,” un contagious sound a lo urbano que will leave you hooked upon first listen. With the eyes set on the game, el productor y artista chileno fusiona ritmos modernos del reggaeton dándonos como resultado la canción perfecta para un jangueo tranqui este fin de semana. Si eres fan de los beats en un tema con esencias de underground, this is a must listen!

Mi Reina - Hamilton, Nanpa Básico

El artista revelación colombiano Hamilton, también conocido como el AfroRockStar, se ha unido con el cantante reconocido Nanpa Básico para lanzar "Mi Reina". La canción presenta un ritmo contagioso de afrobeats acompañado con una letra emotiva, dedicada a todas las mujeres. La canción es una sincera declaración de amor y admiración, capturando una profunda emoción que sin duda conectará con los fans.

Rompecintura - Los Hermanos Rosario, Tito Nieves

Los Hermanos Rosario reafirman su legado con “Rompecintura”, una vibrante colaboración con el icónico TitoNieves, que forma parte de su esperado álbum Infinito Positivo 45 Aniversario. Este lanzamiento no solo celebra más de cuatro décadas de trayectoria, sino que también marca un momento crucial en la evolución del merengue y la salsa, dos géneros que han definido la música tropical.

Sanar - Damián Torres

En un momento donde el mundo clama por unión y esperanza, Damian presenta “Sanar”, un tema que trasciende lo musical para convertirse en un llamado al amor, la reconciliación y la paz. Con una letra profundamente reflexiva, “Sanar” nace de la inspiración de su autor, Damián Torres, quien siente la necesidad de aportar a la sanación del alma humana a través de la música.



Otros recomendados