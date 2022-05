“No sabes nada de mi vida”: Lele Pons desmiente a Luisito Comunica y lo critica como hombre

"Estaba en shock. Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos, diga eso en una entrevista. Nunca he hablado mal de Luisito. Lo admiraba. Yo nunca he tenido polémica con él... No, eso nunca pasó, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y a hacer TikTok", comentó Lele Pons, quien aseguró que después, él le escribió ofreciéndole disculpas.